Королевская семья из многосерийного проекта «Нелюди» от телеканала ABC, Marvel TV и корпорации IMAX переживает очередное пополнение. Образ Карнака — кузена короля Чёрного грома — воплотит на экране Кен Люн («Ночная смена», «Остаться в живых»).

Восьмисерийный супергеройский боевик о расе обладателей сверхспособностей, созданной в 60-е годы прошлого века Стэном Ли и Джеком Кирби, расскажет об эпических приключениях короля Аттилана Чёрного грома (Энсон Маунт), его жены Медузы (Серинда Свон) и других членов монаршей семьи, таких как Карнак (Кен Люн). Он способен найти слабое место у любого человека или объекта, является ближайшим соратником и советником Чёрного грома, стратегом и философом.

Шоураннер-сценарист Скотт Бак и глава Marvel TV Джеф Лоэб выступают исполнительными продюсерами сериала наряду с Джеймсом Чори («Сорвиголова»). Режиссёрское кресло занимает Роэль Рейн («Чёрные паруса»). Производством занимаются Marvel Television и ABC Studios.