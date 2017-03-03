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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Кен Люн сыграет Карнака в сериале «Нелюди» от Marvel

Королевская семья из многосерийного проекта «Нелюди» от телеканала ABC, Marvel TV и корпорации IMAX переживает очередное пополнение. Образ Карнака — кузена короля Чёрного грома — воплотит на экране Кен Люн («Ночная смена», «Остаться в живых»).

Восьмисерийный супергеройский боевик о расе обладателей сверхспособностей, созданной в 60-е годы прошлого века Стэном Ли и Джеком Кирби, расскажет об эпических приключениях короля Аттилана Чёрного грома (Энсон Маунт), его жены Медузы (Серинда Свон) и других членов монаршей семьи, таких как Карнак (Кен Люн). Он способен найти слабое место у любого человека или объекта, является ближайшим соратником и советником Чёрного грома, стратегом и философом.

Шоураннер-сценарист Скотт Бак и глава Marvel TV Джеф Лоэб выступают исполнительными продюсерами сериала наряду с Джеймсом Чори («Сорвиголова»). Режиссёрское кресло занимает Роэль Рейн («Чёрные паруса»). Производством занимаются Marvel Television и ABC Studios.

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