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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

CBS нашёл мини-Шелдона для спин-оффа «Теории большого взрыва»

Приквел «Теории большого взрыва» под названием «Шелдон» о детстве будущего гения набирает обороты: после долгих и упорных поисков телеканал CBS утвердил на главную роль Иэна Эрмитажа, недавно блеснувшего в новом мини-сериале HBO «Большая маленькая ложь». Юный Иэн нарасхват — в этом году выходят сразу три фильма с его участием, а в партнёрах сплошь громкие имена: Роберт Редфорд, Дж.К. Симмонс, Бри Ларсон, Наоми Уоттс и Вуди Харрельсон.

С большой долей вероятности роль молодой Мэри Купер — мамы Шелдона — получит «по наследству» Зои Перри («Анатомия страсти», «Частная практика») от её собственной матери Лори Меткалф («Старость – не радость»), исполнившей эту роль в оригинальном ситкоме. Никто из основного актёрского состава в спин-оффе не появится.

Сценарий пилотного эпизода напишет шоураннер «Теории большого взрыва» Стивен Моларо. Вдобавок он выступит исполнительным продюсером проекта вместе с товарищами по сериалу Чаком Лорри, Биллом Прэди и Джимом Парсонсом. Производственный процесс доверили Warner Bros. TV.

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