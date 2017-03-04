Итак, хорошие новости: наконец-то появились чёткая дата выхода, цена и системные требования NieR: Automata на PC.

Несмотря на долгий и мучительный процесс выбора даты, в конечном счёте на PC новый слэшер от PlatinumGames появится с лишь недельной задержкой: 17 марта против 10 на PS4. Зато и стоить игра будет не 4100, а 2000 рублей. Ну и вентиль на глаз героини в качестве эксклюзивного бонуса за предзаказ тоже плюс, разумеется. Перейдём, однако, к разбору системных требований NieR: Automata.

Минимальные системные требования:

Процессор уровня Intel Core i3 2100 или AMD A8-6500;

4 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 770 (2 ГБ) или AMD Radeon R9 270X (2 ГБ);

50 ГБ свободного места.

Рекомендованные системные требования NieR: Automata:

Процессор уровня Intel Core i5 4670 или AMD A10-7850K;

8 ГБ оперативной памяти;

Видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 980 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 380X (4 ГБ).

Игра, меж тем, достойно расходится в Японии (там за первую неделю было продано около 200 тысяч копий). А для остальных авторы подготовили продолжительное геймплейное видео: