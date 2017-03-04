Mass Effect: Andromeda — рассказ об исследовании галактики

Разработчики из BioWare решили вспомнить, что в Mass Effect: Andromeda игроков отправят в неизведанную галактику для налаживания контактов и создания дома для всего человечества. В связи с этим они представили ролик, повествующий об одном из самых важный геймплейных элементов новой части Mass Effect — исследовании. Как обещают создатели, игроков ожидают более ста различных планет, в том числе и доступных для посещения. Такие планеты будут обладать уникальной историей, персонажами и квестами.

Mass Effect: Andromeda выходит уже 21 марта на PC, Xbox One и PS4. А бету сетевого режима авторы, к слову, отменили. Ну и Шепард с ней.

17 минут геймплея: