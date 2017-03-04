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Мангу «Рыцари Сидонии» издадут в России

Издательство XL Media, специализирующееся на манге, комиксах, артбуках, а с недавних пор ещё и ранобе, объявило о лицензировании манги слегка культового автора Цутому Нихея «Рыцари Сидонии» (Sidonia no Kishi), двухсезонную аниме-экранизацию которой мы любим и уважаем.

Вот официальный синопсис от издательства:

Действие происходит в далёком будущем, через сотни лет после бегства людей с Земли, разрушенной инопланетными монстрами. На борту космического корабля, сделанного из обломков астероида, обустроились потомки выживших землян. В обществе, в котором развиты технологии клонирования, бесполого размножения и генной инженерии, живёт, казалось бы, обычный парень по имени Нагатэ Таникадзэ, мечтающий стать пилотом механического стража, охраняющего Сидонию от внешней угрозы...

Манга закончена и насчитывает пятнадцать томов, первый из которых должен появиться в отечественных магазинах в начале лета.

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Рыцари Сидонии (Sidonia no Kishi) Рыцари Сидонии: Война девятой планеты (Sidonia no Kishi: Dai-kyū Wakusei Seneki)
 3 апреля 2015 годаТрейлер аниме «Рыцари Сидонии: Война девятой планеты» 30 января 2015 годаВторой трейлер аниме «Рыцари Сидонии (2015)» 20 ноября 2014 годаНовые рыцари
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Подкасты
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