Мангу «Рыцари Сидонии» издадут в России

Издательство XL Media, специализирующееся на манге, комиксах, артбуках, а с недавних пор ещё и ранобе, объявило о лицензировании манги слегка культового автора Цутому Нихея «Рыцари Сидонии» (Sidonia no Kishi), двухсезонную аниме-экранизацию которой мы любим и уважаем.

Вот официальный синопсис от издательства:

Действие происходит в далёком будущем, через сотни лет после бегства людей с Земли, разрушенной инопланетными монстрами. На борту космического корабля, сделанного из обломков астероида, обустроились потомки выживших землян. В обществе, в котором развиты технологии клонирования, бесполого размножения и генной инженерии, живёт, казалось бы, обычный парень по имени Нагатэ Таникадзэ, мечтающий стать пилотом механического стража, охраняющего Сидонию от внешней угрозы...

Манга закончена и насчитывает пятнадцать томов, первый из которых должен появиться в отечественных магазинах в начале лета.