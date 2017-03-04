Oculus Rift дешевеет

Купили Oculus Rift за $ 600? Напрасно. Как и большинство платформ, поначалу Rift не могла похвастаться богатой игровой библиотекой, а ценник кусался не по-детски. Теперь же покупка VR-шлема от Oculus станет куда менее безумным предприятием, ведь его порядком удешевили: сам шлем отныне стоит $ 500, а набор контроллеров Oculus Touch стал аж вдвое доступнее — его цену снизили с $ 200 до $ 100.

Проще говоря, теперь за те же $ 600 можно купить полноценный VR-набор, позволяющий не только увидеть виртуальные миры, но и повзаимодействовать с ними. С этого и надо было начинать, если честно, — быть может, тогда родоначальникам VR-движения не пришлось бы плестись в хвосте, отстав от конкурентов из Sony и HTC.