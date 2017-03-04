 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 150: Исправители Рецензия и отзывы на игру Torment: Tides of Numenera Оглашены системные требования Middle-earth: Shadow of War Новости игр — лучшее за неделю Открытие канала «КГ-Портала» в Telegram
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Disney XD продлил мультсериал «Звёздные войны: Повстанцы» на четвёртый сезон

Телеканал Disney XD официально объявил о продлении анимационного сериала «Звёздные войны: Повстанцы» на четвёртый сезон, работа над которым уже началась. Подробности обещают раскрыть на мероприятии Star Wars Celebration, которое состоится в следующем месяце в Орландо.

«Повстанцы» — один из успешнейших проектов канала, обладающий наибольшей зрительской аудиторией и возглавляющий список самых высокорейтинговых мультсериалов Disney XD. Четвёртый сезон «Звёздных войн: Повстанцев» стартует этой осенью.

Третья глава, повествующая об опасных и захватывающих приключениях отважных космических мятежников, завершится в конце марта. Персонажей озвучивают Фрэдди Принц-младший (Кэнан), Ванесса Маршалл (Гера), Стивен Блум (Зеб), Тия Сиркар (Сабин), Тейлор Грей (Эзра), Ди Брэдли Бейкер (капитан Рекс), Дэвид Ойелоуо (агент Каллус), Форест Уитакер (Со Геррера), Сэм Уитвер (Мол), Том Бэйкер (Бенду) и Ларс Миккельсен (адмирал Траун).

Над созданием мультсериала работают Дэйв Филони («Звёздные войны: Войны клонов»), Саймон Кинберг («Люди Икс: Дни минувшего будущего») и Кэрри Бек, а также компании Lucasfilm и Lucasfilm Animation.

+ Обсудить
Темы
 
Звёздные войны: Повстанцы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Всё, что стало известно про «Звёздные войны: Эпизод VIII» на Star Wars Celebration Europe 2016
 
Новые сериалы 12—18 октября
 
Новые сериалы 19—25 сентября

Тоже интересно

 
Кино Тизер фильма «Дед мороз. Битва магов»
 
Кино Трейлер и постер фильма «Заложница-3»
 
Кино Рецензия на фильм «Духless 2»
 
Кино Трейлер фильма «Мир Юрского периода»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 151: Спонсорский
 
Кино «Чужой: Завет» будет масштабным и страшным
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика