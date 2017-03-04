Телеканал Disney XD официально объявил о продлении анимационного сериала «Звёздные войны: Повстанцы» на четвёртый сезон, работа над которым уже началась. Подробности обещают раскрыть на мероприятии Star Wars Celebration, которое состоится в следующем месяце в Орландо.

«Повстанцы» — один из успешнейших проектов канала, обладающий наибольшей зрительской аудиторией и возглавляющий список самых высокорейтинговых мультсериалов Disney XD. Четвёртый сезон «Звёздных войн: Повстанцев» стартует этой осенью.

Третья глава, повествующая об опасных и захватывающих приключениях отважных космических мятежников, завершится в конце марта. Персонажей озвучивают Фрэдди Принц-младший (Кэнан), Ванесса Маршалл (Гера), Стивен Блум (Зеб), Тия Сиркар (Сабин), Тейлор Грей (Эзра), Ди Брэдли Бейкер (капитан Рекс), Дэвид Ойелоуо (агент Каллус), Форест Уитакер (Со Геррера), Сэм Уитвер (Мол), Том Бэйкер (Бенду) и Ларс Миккельсен (адмирал Траун).

Над созданием мультсериала работают Дэйв Филони («Звёздные войны: Войны клонов»), Саймон Кинберг («Люди Икс: Дни минувшего будущего») и Кэрри Бек, а также компании Lucasfilm и Lucasfilm Animation.