Кабельный канал AMC приобрёл права на экранизацию романа-бестселлера Карен Томпсон Уокер «Век чудес». Книга превратится в сериал стараниями производственной компании Шона Леви 21 Laps («Очень странные дела»).

Впервые опубликованная в 2012 году, книга «Век чудес» повествует о девушке-подростке и её семье из Южной Калифорнии, живущих в очень непростые времена, когда вращение Земли начинает постепенно замедляться. Дни и ночи становятся всё длиннее, гравитация сбоит, а человечество поражает новая неведомая хворь. Главной героине предстоит столкнуться не только с глобальными бедами, но и с рушащимся браком её родителей, потерей друзей и первой любовью.

Адаптацией литературного первоисточника займётся Шинейд Дэйли («Отжиг»). Леви значится продюсером будущего сериала наряду с Дэном Ливайном и Эмили Моррис.