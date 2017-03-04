«Моя геройская академия 2» — второй трейлер, сэйю

Сериал «Моя геройская академия 2» (Boku no Hero Academia) стартует 25 марта с эпизода-рекапа, соответственно, первая полноценная серия появится 1 апреля. Сюжет сериала будет покрывать арку Спортивного фестиваля из манги-первоисточника. Все старые сэйю на месте, также к ним присоединилось несколько новичков.
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Сэйю
|Эндзи Тодороки
|Тецу Инада
|Ира Гамагори в «Убей убийство»
|Хитощи Щинсо
|Ватару Хатано
|Мурасаки в «Хаматоре»
|Мей Хацуме
|Адзу Сакура
|Ицка Кендо
|Саки Огасавара
|Адзуса Накадзё в «Необычном в магической школе»
|Тецутецу Тецутецу
|Кодзи Окино
|Ибара Щиодзаки
|Михо Масака
|Нейто Монома
|Кохей Амасаки
|Отто Сувен в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
Кроме того, в комплекте с тринадцатым и четырнадцатым томами манги (выходят 4 апреля и 2 июня) будет поставляться по OVA-эпизоду. В первом случае — тот, который показывали в рамках Jump Special Anime Festa в ноябре, во втором — оригинальный.