«Моя геройская академия 2» — второй трейлер, сэйю

Сериал «Моя геройская академия 2» (Boku no Hero Academia) стартует 25 марта с эпизода-рекапа, соответственно, первая полноценная серия появится 1 апреля. Сюжет сериала будет покрывать арку Спортивного фестиваля из манги-первоисточника. Все старые сэйю на месте, также к ним присоединилось несколько новичков.

Сэйю Эндзи Тодороки Тецу Инада Ира Гамагори в «Убей убийство» Хитощи Щинсо Ватару Хатано Мурасаки в «Хаматоре» Мей Хацуме Адзу Сакура Ицка Кендо Саки Огасавара Адзуса Накадзё в «Необычном в магической школе» Тецутецу Тецутецу Кодзи Окино Ибара Щиодзаки Михо Масака Нейто Монома Кохей Амасаки Отто Сувен в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»

Кроме того, в комплекте с тринадцатым и четырнадцатым томами манги (выходят 4 апреля и 2 июня) будет поставляться по OVA-эпизоду. В первом случае — тот, который показывали в рамках Jump Special Anime Festa в ноябре, во втором — оригинальный.