 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Игра по «Аватару» от авторов The Division Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 39: Самые важные игры Премия «Оскар 2017» — победители и обсуждение церемонии в прямом эфире Новости аниме — лучшее за неделю Персонажей Mass Effect: Andromeda почти нет в посвящённом им ролике
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

«Моя геройская академия 2» — второй трейлер, сэйю

Сериал «Моя геройская академия 2» (Boku no Hero Academia) стартует 25 марта с эпизода-рекапа, соответственно, первая полноценная серия появится 1 апреля. Сюжет сериала будет покрывать арку Спортивного фестиваля из манги-первоисточника. Все старые сэйю на месте, также к ним присоединилось несколько новичков.

Сэйю
Эндзи Тодороки Тецу Инада Ира Гамагори в «Убей убийство»
Хитощи Щинсо Ватару Хатано Мурасаки в «Хаматоре»
Мей Хацуме Адзу Сакура
Ицка Кендо Саки Огасавара Адзуса Накадзё в «Необычном в магической школе»
Тецутецу Тецутецу Кодзи Окино
Ибара Щиодзаки Михо Масака
Нейто Монома Кохей Амасаки Отто Сувен в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»

Кроме того, в комплекте с тринадцатым и четырнадцатым томами манги (выходят 4 апреля и 2 июня) будет поставляться по OVA-эпизоду. В первом случае — тот, который показывали в рамках Jump Special Anime Festa в ноябре, во втором — оригинальный.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Моя геройская академия 2 (Boku no Hero Academia)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Моя геройская академия 2» — трейлер
 
Коротко об аниме: Споконы, сыщики, осьминоги

Тоже интересно

 
Кино Топ актёров из порно
 
Кино Зендая может оказаться Мэри Джейн Уотсон в «Человеке-пауке: Возвращении домой»
 
Кино «Оно» и «Могучие рейнджеры» — промо-арт
 
Кино «Изгой-один» отправляется на досъёмки из-за студийного недовольства
 
Кино «Гуляй, Вася!» — трейлер и постер
 
Кино Военное кино «Звёздные войны: Изгой» и его дата выхода
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика