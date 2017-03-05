«Прелестный тиран любви» — трейлер

Сериал «Прелестный тиран любви» (Renai Bōkun) стартует 6 апреля.

У девушки-купидона Гури есть могучий магический артефакт под названием Тетрадь поцелуев. Если туда вписать подряд имена двух людей, то стоит им поцеловаться, как они немедленно влюбятся друг в друга. Однажды героиня по ошибке записывает в Тетрадь имя ОЯШа Айно Сейдзи, и теперь если он кого-нибудь быстро не поцелует, то Гури умрёт (неприятный побочный эффект). Купидончик уговаривает героя поцеловаться со школьной красоткой Хиямой Акане, в которую он и без того влюблён, и, как выясняется, отнюдь не безответно. Но есть нюанс: Акане — яндере (то есть немножко одержимая психопатка со склонностью к насилию). А после того как всё получается, Гури решает, что Сейдзи ей и самой нравится... В общем, парень вляпывается по уши, хотя сам он всего-то и хотел, что нормальных здоровых отношений с хорошей девушкой.