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«Дремлющая принцесса: История про неизвестную меня» — второй трейлер

У полнометражки «Дремлющая принцесса: История про неизвестную меня» (Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari) появился второй трейлер и, наконец-то, полноценный синопсис.

Действие разворачивается в недалёком будущем. Главная героиня по имени Коконе должна прилежно готовиться к вступительным экзаменам в университет, но во время подготовки она постоянно засыпает. Причём сон не только отнимает бесценное время, но и приносит странные грёзы, полные удивительных боевых машин и намекающие на некий скрытый много лет назад семейный секрет. Своего отца, механика-хипстера, слишком талантливого и креативного для этой работы, Коконе обо всём этом спросить не может – тот всё время занят в мастерской, модифицируя мотоциклы и машины, согласно его фантазии. Так что же это за видения, которые одновременно и сближают девушку с её семьёй, и отдаляют её?

 
 
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Видео Дремлющая принцесса: История про неизвестную меня (Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari)
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