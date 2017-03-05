Вот и начался, быть может, главный месяц в геймерском году. По меньшей мере игры марта 2017 имеют все шансы заткнуть за пояс любой осенний месяц 2016-го — даром что именно на осень обычно приходятся все блокбастеры. Собственно, если вы не обделены PS4 или интересом к платформам от Nintendo, то для вас одни только первые три дня марта 2017 могли оказаться богаче на интересные игры, чем несколько прошлогодних месяцев разом, — не каждый день на свет появляется пара таких уберблокбастеров, как Horizon: Zero Dawn и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, не говоря уже о запуске новой портативно-стационарной консоли Nintendo Switch.

А ведь на первых трёх днях игры в марте 2017 не останавливаются. Так что не волнуйтесь: преданным PC-геймерам тоже найдётся в чём увязнуть на долгие недели. Но давайте по порядку.

Ну а теперь — главные игры, выходящие в марте 2017 года:

Среда, 1 марта

PS4 Horizon: Zero Dawn Экшен-RPG с открытым миром / Guerrilla Games Horizon: Zero Dawn только-только вышла, так что мы ещё не в состоянии судить, насколько заслужены все те похвалы, которыми журналисты закидали новую приключенческую игру от Guerrilla Games, но и непродолжительное личное знакомство с проектом, и полученная перед релизом информация указывают на одно: да, Horizon — нечто чрезвычайно крутое. Конечно, в основе её лежат заезженные механики из игр типа Far Cry. Но на стороне эксклюзива PS4 шикарный сеттинг, умело совмещающий охотничьи племена прошлого, удобство и разнообразие футуристических девайсов и удивительно реалистичную роботизированную фауну. Есть у него и шикарная графика, не идущая в ущерб работоспособности, и отточенные геймплейные механики, и достойная проработка побочных квестов, и даже попытки поиграть в RPG с прокачкой и моральными дилеммами. Трейлеры, Кадры Рейтинг ожидания 2017 — год Sony?

Пятница, 3 марта

Nintendo NX Wii U The Legend of Zelda: Breath of the Wild Экшен-RPG, исследование, открытый мир / Nintendo EPD The Legend of Zelda: Breath of the Wild только-только вышла, так что мы ещё не в состоянии судить, насколько заслужены все те похвалы, которыми журналисты закидали новую приключенческую игру от Nintendo, но... но мы её ещё не получили, так что на этом забавную (и экономящую время) шутку с двумя одинаковыми по сути превью придётся остановить. Тем более что графически-то новая Zelda звёзд не хватает ни с неба, ни из находящихся поблизости зеркальных водоёмов. Она выглядит стильно, местами даже эффектно, но долгострой, заточенный под технологии прошлого поколения, не мог остаться современным в 2017 году. Ну и что с того? Геймплей-то всё равно куда важнее графики, и вот с ним у Breath of the Wild должен быть полный порядок. Сотни разнообразных подземелий, богатый на секреты открытый мир, куча способностей и лута, крафт... после десятилетий, проведённых за полировкой одной и той же структуры, авторы франчайза The Legend of Zelda наконец-то решили поучиться у конкурентов чему-то новому. И нам не терпится узнать, во что же вылилось сочетание модных веяний с перфекционизмом одной из лучших команд Nintendo. P.S. А ещё если кто-то друг не заметил брендирования на сайте, то в этот же день вышла новая многообещающая консоль под названием Nintendo Switch. Но о ней мы почти наверняка поговорим в отдельном тексте... Трейлеры, Кадры Рейтинг ожидания 2017 — год Nintendo?

Вторник, 7 марта

PC PS4 XONE Ghost Recon Wildlands Тактический шутер, открытый мир, кооператив / Ubisoft Paris Ребята бравые, потные, грязные, счастливые. Раньше они выполняли короткие задания, спасая мир от терроризма, но теперь им дана для миссии такая огромная территория, что работа стала больше похожа на отдых, а командировка — на отпуск. Итак, отряд «Призраков» отправляется в Боливию, чтобы причинять добро и устраивать одобренную демократическим правительством анархию в регионе. Ведь даже анархия лучше, чем наркоторговцы, захватившие власть в стране. Форты, базы, заводы, жилые здания — все они заполнены бандитами, которые ждут не дождутся, когда вы с друзьями начнёте по ним стрелять. Враг очень медлительный, косой и глупый, поэтому то, что задумывалось как тактическая игра, быстро превращается в весёлую аркадку с отстрелом болванчиков. Хорошо это или плохо — пускай каждый решит для себя. С нами-то всё понятно: с тех пор как Ubisoft снизила сюжетную насыщенность своих игр, не предложив никакой альтернативы (кроме схемы «развлеки себя сам»), привлекательность её «опенворлдов» пошла на убыль. Трейлеры, Кадры Рейтинг ожидания сейчас есть много «песочниц» поинтереснее

Пятница, 10 марта

PC PS4 NieR: Automata Экшен-jRPG / PlatinumGames Ждать NieR: Automata можно по разным причинам. Кого-то привлекает искусственная героиня с красивой попкой. Кто-то фанатеет от проектов Йоко Таро ещё с серии Drakengard, ну или хотя бы с первой части Nier. Кто-то считает, что когда мастера жанра экшен из PlatinumGames делают новую крупную игру, пропускать её просто преступно. Кто-то попробовал на зубок демоверсию и был приятно удивлён увиденным. Ну или можно поступать как мы — ждать NieR: Automata из-за всех этих причин разом. Сценаристу Йоко Таро давно нужна была команда, способная дополнить его безумные замыслы увлекательным геймплеем, и теперь это чудо наконец-то свершилось. Хочется верить, что итог нас не разочарует, что исследование мира не утомит, что история будет регулярно подкидывать интересные повороты... ну а в том, что геймплей окажется на высоте, сомнений уже практически не осталось — демоверсия об этом позаботилась. Трейлеры, Кадры Рейтинг ожидания слава жопам, мечам и пистолетам

Вторник, 14 марта

PC PS4 XONE Styx: Shards of Darkness Стелс, экшен, RPG / Cyanide Несмотря на то, что про Стикса вышло уже две игры, знаем мы про него не много. Он, возможно, единственный разумный представитель своей расы гоблинов. Он очень хитрый, наглый, грубый и любит тыкать ножиком. В общем, идеальный герой стелс-экшена. Однако Styx: Master of Shadows идеальной не была. В ней умещались огромные локации, циклопические замки, множество врагов и добычи, но когда дело касалось ИИ и прямых столкновений, всё «волшебство» просто пропадало. Поправят ли это в сиквеле — неизвестно. Но авторы обещают увеличить пространства и дать Стиксу беспрецедентную свободу передвижений и способов убийств, а значит, изменения быть должны. Впрочем, особо стараться и гнаться за кем-либо Styx: Shards of Darkness не надо, ведь жанр фэнтезийного стелса всё равно остаётся редким гостем. Ну не в Shadwen же играть, право слово? Трейлеры, Кадры Рейтинг ожидания крадись, кради, убивай!

Вторник, 21 марта