The Legend of Zelda: Breath of the Wild только-только вышла, так что мы ещё не в состоянии судить, насколько заслужены все те похвалы, которыми журналисты закидали новую приключенческую игру от Nintendo, но... но мы её ещё не получили, так что на этом забавную (и экономящую время) шутку с двумя одинаковыми по сути превью придётся остановить.

Тем более что графически-то новая Zelda звёзд не хватает ни с неба, ни из находящихся поблизости зеркальных водоёмов. Она выглядит стильно, местами даже эффектно, но долгострой, заточенный под технологии прошлого поколения, не мог остаться современным в 2017 году.

Ну и что с того? Геймплей-то всё равно куда важнее графики, и вот с ним у Breath of the Wild должен быть полный порядок. Сотни разнообразных подземелий, богатый на секреты открытый мир, куча способностей и лута, крафт... после десятилетий, проведённых за полировкой одной и той же структуры, авторы франчайза The Legend of Zelda наконец-то решили поучиться у конкурентов чему-то новому. И нам не терпится узнать, во что же вылилось сочетание модных веяний с перфекционизмом одной из лучших команд Nintendo.

P.S. А ещё если кто-то друг не заметил брендирования на сайте, то в этот же день вышла новая многообещающая консоль под названием Nintendo Switch. Но о ней мы почти наверняка поговорим в отдельном тексте...