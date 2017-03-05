Диснеевский тройничок: «Красавица и чудовище», геи и Милонов

Скандальность экранизации диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище» дошла до матушки России. Уже появились планы запретить показ фильма в отечественных кинотеатрах. Всё началось с того, что Лефу (Джош Гад) официально сделали первым персонажем с нетрадиционной сексуальной ориентацией с одной сценой, которую режиссёр Билл Кондон охарактеризовал, как «точечным гей моментом» (происходит где-то в конце истории).

Но неусыпный страж всего гетеросексуального — депутат Виталий Милонов — уже стуканул министру правильной культуры Владимиру Мединскому, мол, «Красавица и чудовище» нарушают закон по запрету гей пропаганды. Мединский уже сказал в интервью BBC, что как только они получат копию фильма, то оценят его с точки зрения законности.

В Штатах тоже нашлись сторонники гетеросексуальных ценностей — один кинотеатр в Алабаме, якобы запретивший показ фильма по следующим причинам:

Когда компании навязывают нам свои ценности, то мы обязаны занять твёрдую позицию. Если мы не можем показать кино своим внукам и внучкам, то и у нас нет необходимости его смотреть. Если на сеансе рядом не может присесть наш боженька Иисус Христос, то нет никакого смысла его показывать.

Ох уж этот Голливуд с их полумерами, нет бы с самого начала сделать Белль мужчиной или Чудовище — женщиной. Так нет.

Фильм «Красавица и чудовище» без вопросов выйдет в России 16 марта.