Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Утиные истории» — трейлер — канал Disney XD выпустил полноценный видеролик, позволяющий оценить качество анимации.
- Syfy закрыл сериал «Корпорация» после первого сезона — низкие рейтинги стали основной причиной отказа от продления.
- Эми Экер снимется в многосерийном боевике о мутантах из вселенной Marvel — актриса сыграет мать подростков со сверхспособностями в совместном проекте FOX и Marvel.
- Кресс Уильямс примерит костюм Чёрной молнии в новом проекте The CW — телеканал подыскал исполнителя роли очередного супергероя из вселенной DC Comics.
- «Охотник за разумом» — тизер — психологический триллер Дэвида Финчера выйдет в октябре.
- Серинда Свон играет королеву в сериале «Нелюди» от Marvel — ей досталась роль могущественной леди-мутанта Медузы.
- Энсон Маунт станет Чёрным громом в «Нелюдях» от Marvel и IMAX — актёр перевоплотится в правителя расы Нелюдей.
- Netflix и BBC снимут многосерийный эпик об осаде Трои — съёмки крупнобюджетного мини-сериала начнутся уже в этом месяце.
- Бенедикт Камбербэтч — актёр и продюсер мини-сериала от Showtime и Sky Atlantic — выбор пал на серию полуавтобиографических романов Эдварда Сент-Обина
- Disney XD продлил мультсериал «Звёздные войны: Повстанцы» на четвёртый сезон — продолжение анимационного приключенческого боевика выйдет этой осенью.