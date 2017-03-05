Новости аниме — лучшее за неделю

- Мангу «Призрак в доспехах» официально выпустят в России — всех очень волнует судьба эротических страниц.
- Прогноз на зимний сезон от Amazon Stalker — немного аналитики и прогнозирования продаж.
- Мангу «Рыцари Сидонии» издадут в России — первый том появится в начале лета.
- «Ярость Бахамута: Девственная Душа» — третий трейлер — ролик демонстрирует наличие у авторов чувства юмора.
- Бойцовский клуб фурри: анонс аниме «Смертельные укусы» — фансервисные и кровавые схватки зверодевочек.
- «Фэйри Тэйл: Крик дракона» — тизер и постер — новая полнометражка по «Фэйри Тэйл» выйдет в мае.
- Продолжению «Девочки из Ада» быть — маленькая девочка, карающая грешников, вернётся этим летом.
- Анонс аниме «Мстители Будущего» — из «Мстителей» зачем-то опять лепят аниме для младшего школьного возраста.
- «7 — верно, 3 — неверно» — авторы и сэйю — сериал про викторины, и этим всё сказано.
- Анонс сериала «Любовь похожа на прошедший дождь» — нетипичная романтическая история про то, как старшеклассница влюбилась в немолодого разведённого мужика.