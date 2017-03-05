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Новые сериалы 6–12 марта Новости аниме — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 150: Исправители Премия «Оскар 2017» — победители и обсуждение церемонии в прямом эфире Новости аниме — лучшее за неделю
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Новые сериалы 6–12 марта

Вторая неделя марта в сериальном мире отметится всего одной премьерой — комедией «Суд проб и ошибок». Также на телеэкраны вернутся уже знакомые зрителям многосерийные проекты.

Вторник, 7 марта

 
Премьера+
NBC
Суд проб и ошибок Trial & Error

комедия

В ролях Николас Д’Агосто, Джон Литгоу, Стивен Бойер, Шерри Шеперд, Джейма Мэйс, Криста Родригес

Создатель Джефф Астроф, Мэтт Миллер

Сюжет рассказывает об аресте и судебном процессе над благообразным профессором литературы из маленького городка в Южной Калифорнии — всеми любимый до сего дня главный герой обвиняется в жестоком убийстве собственной жены. Невиновность профессора возьмётся доказывать совсем ещё «зелёный» юрист.

Трейлеры

 
Сезон5
FX
Американцы The Americans

драма, исторический

В ролях Аннет Махендру, Холли Тейлор, Роман Блат, Пол Джуд Летерски, Мэттью Риз, Кери Рассел

Создатель Джо Вайсберг

События драмы разворачиваются в пригороде Вашингтона сразу после избрания Рональда Рейгана президентом США. Филлип и Элизабет Дженнингс — агенты КГБ под прикрытием, живущие ничем не примечательной жизнью среднестатистических американцев. Разветвлённая сеть шпионов и осведомителей, сконцентрированная вокруг них, делает простое личное счастье для Дженнингсов почти недостижимой целью.

Трейлеры

Среда, 8 марта

 
Конец сезона12
WGN America
Подземелье Underground

драма, исторический

В ролях Кристофер Мелони, Джерни Смоллетт-Белл, Элдис Ходж, Джессика Де Гау

it'salwayssunnyinphiladelphia

Двенадцатый сезон комедийного сериала завершится десятым эпизодом Dennis' Double Life.

Трейлеры

 
Конец сезона3
FXX
Мужчина ищет женщину Man Seeking Woman

комедия, романтический

В ролях Джей Барушель, Бриттни Лоуэр, Майя Эрскин, Джефф Пэнгман, Джордан Клер Роббинс, Скотт Андерсон

Создатель Саймон Рич

Десятый эпизод под заголовком Blood завершит третий сезон комедийного сериала с Джеем Барушелем в главной роли.

Трейлеры

 
Конец сезона1
History
Команда 6 Six

боевик, драма, военный

Восьмая серия под названием End Game станет заключительной для первого сезона сериала. В конце февраля канал History продлил боевик на второй сезон.

Трейлеры

Четверг, 9 марта

 
Сезон2
ABC (US)
Ловушка The Catch

драма, детектив

В ролях Мирей Инос, Соня Уолгер, Алими Баллард, Роуз Роллинз, Джеки Идо, Элви Йост

Создатель Дженнифер Шуур

Сильная и успешная Элис вот-вот станет жертвой аферы, идеально спланированной её женихом Кристофером. Однако подлец не догадывается, что его невеста тем и зарабатывает на жизнь, что выводит на чистую воду разнообразных мошенников.

Трейлеры

Пятница, 10 марта

 
Сезон2
Amazon
Десница Божья Hand Of God

драма, криминал

В ролях Рон Перлман, Дана Дилэйни, Гаррет Диллахант, Андре Ройо, Алона Тал, Джулиан Моррис

Создатель Бен Уоткинс

Влиятельный судья Харрис начинает получать божественные откровения с видениями и слышать голоса через своего сына, прикованного к дыхательному аппарату. Именно эти знаки помогут судье покарать преступников, причинивших горе его семье.

Трейлеры

 
Сезон2
Netflix
Любовь Love

комедия, романтический

В ролях Гиллиан Джейкобс, Пол Раст, Клаудия О’Доэрти, Джордан Рок, Трейси Томс, Майк Митчелл

Создатель Джадд Апатоу, Лесли Арфин, Пол Раст

Это история о Гасе и Мики, влюбляющихся друг в друга и переживающих все стадии романтических отношений — от самых захватывающих до таких, о которых лучше бы и не вспоминать. Он и она намеревались избежать ошибок, которые обычно совершают все влюблённые пары, но, как говорится, хотеть не вредно.

Трейлеры

 
Конец сезона8
The CW
Дневники вампиров The Vampire Diaries

драма, мистика

В ролях Нина Добрев, Пол Уэсли, Йен Сомерхолдер, Стивен Р. Маккуин, Сара Каннинг, Катерина Грэхэм

Создатель Джули Плек, Кевин Уильямсон

Шестнадцатый эпизод I Was Feeling Epic станет заключительным для восьмого сезона и сериала.

Трейлеры

Суббота, 11 марта

 
Сезон2
Disney XD
Стражи галактики Marvel's Guardians of the Galaxy

мультфильм, боевик, фантастика, приключения

В ролях Уилл Фридел, Тревор Дивэлл, Кевин Майкл Ричардсон, Ванесса Маршалл, Дэвид Соболев, Джеймс Арнольд Тейлор

Мультсериал повествует о приключениях охотника за сокровищами Питера Квилла и его команды: енота Ракеты, древообразного гуманоида Грута, Гаморы и Дракса. Герои объединяются, чтобы спасти родную галактику от угрозы.

Трейлеры

 
Сезон5
Adult Swim
Самурай Джек Samurai Jack

мультфильм, боевик, приключения, фантастика

В ролях Фил Ламарр, Мако, Кевин Майкл Ричардсон, Джефф Беннетт, Грэй Гриффин, Том Кенни

Создатель Дженнди Тартаковски

Мультсериал повествует о приключениях отважного самурая Джека, попавшего в будущее, где миром правит Зло. Искусному и бесстрашному воину необходимо не только найти и уничтожить повелителя тьмы Аку, поработившего мир, но и отыскать дорогу назад.

Трейлеры

Воскресенье, 12 марта

 
Сезон3
ABC
Американское преступление American Crime

детектив, драма

В ролях Тимоти Хаттон, Фелисити Хаффман, Элвис Ноласко, Кейтлин Джерард, Ричард Кабрал, Джонни Ортис

Создатель Джон Ридли

Действия третьего сезона детективной драмы разворачиваются в округе Аламанс (Северная Каролина), где пятеро главных героев борются за выживание в условиях, максимально далёких от «американской мечты».

Трейлеры

 
Сезон5
CTV
В надежде на спасение Saving Hope

драма, мистика

В ролях Эрика Дюранс, Джулия Чан, Кристофер Тёрнер, К.К. Коллинз, Дэниэл Гиллис, Майкл Шэнкс

Создатель Морвин Бребнер, Малкольм Макрари

После автомобильной катастрофы Чарли оказывается в коме. Его невеста Алекс и друг, первоклассный хирург Джоэль борются за жизнь Чарли, равно как и за жизни других пациентов. Ежедневно они вынуждены принимать трудные решения в вопросах помощи своим пациентам. Параллельно действие развивается в ином мире — по больничным коридорам блуждает дух Чарли и не может поверить в своё бестелесное существование.

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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