Новые сериалы 6–12 марта

Вторая неделя марта в сериальном мире отметится всего одной премьерой — комедией «Суд проб и ошибок». Также на телеэкраны вернутся уже знакомые зрителям многосерийные проекты.
Вторник, 7 марта
комедия
В ролях Николас Д’Агосто, Джон Литгоу, Стивен Бойер, Шерри Шеперд, Джейма Мэйс, Криста Родригес
Создатель Джефф Астроф, Мэтт Миллер
Сюжет рассказывает об аресте и судебном процессе над благообразным профессором литературы из маленького городка в Южной Калифорнии — всеми любимый до сего дня главный герой обвиняется в жестоком убийстве собственной жены. Невиновность профессора возьмётся доказывать совсем ещё «зелёный» юрист.
драма, исторический
В ролях Аннет Махендру, Холли Тейлор, Роман Блат, Пол Джуд Летерски, Мэттью Риз, Кери Рассел
Создатель Джо Вайсберг
События драмы разворачиваются в пригороде Вашингтона сразу после избрания Рональда Рейгана президентом США. Филлип и Элизабет Дженнингс — агенты КГБ под прикрытием, живущие ничем не примечательной жизнью среднестатистических американцев. Разветвлённая сеть шпионов и осведомителей, сконцентрированная вокруг них, делает простое личное счастье для Дженнингсов почти недостижимой целью.
Среда, 8 марта
драма, исторический
В ролях Кристофер Мелони, Джерни Смоллетт-Белл, Элдис Ходж, Джессика Де Гау
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Двенадцатый сезон комедийного сериала завершится десятым эпизодом Dennis' Double Life.
комедия, романтический
В ролях Джей Барушель, Бриттни Лоуэр, Майя Эрскин, Джефф Пэнгман, Джордан Клер Роббинс, Скотт Андерсон
Создатель Саймон Рич
Десятый эпизод под заголовком Blood завершит третий сезон комедийного сериала с Джеем Барушелем в главной роли.
Четверг, 9 марта
драма, детектив
В ролях Мирей Инос, Соня Уолгер, Алими Баллард, Роуз Роллинз, Джеки Идо, Элви Йост
Создатель Дженнифер Шуур
Сильная и успешная Элис вот-вот станет жертвой аферы, идеально спланированной её женихом Кристофером. Однако подлец не догадывается, что его невеста тем и зарабатывает на жизнь, что выводит на чистую воду разнообразных мошенников.
Пятница, 10 марта
драма, криминал
В ролях Рон Перлман, Дана Дилэйни, Гаррет Диллахант, Андре Ройо, Алона Тал, Джулиан Моррис
Создатель Бен Уоткинс
Влиятельный судья Харрис начинает получать божественные откровения с видениями и слышать голоса через своего сына, прикованного к дыхательному аппарату. Именно эти знаки помогут судье покарать преступников, причинивших горе его семье.
комедия, романтический
В ролях Гиллиан Джейкобс, Пол Раст, Клаудия О’Доэрти, Джордан Рок, Трейси Томс, Майк Митчелл
Создатель Джадд Апатоу, Лесли Арфин, Пол Раст
Это история о Гасе и Мики, влюбляющихся друг в друга и переживающих все стадии романтических отношений — от самых захватывающих до таких, о которых лучше бы и не вспоминать. Он и она намеревались избежать ошибок, которые обычно совершают все влюблённые пары, но, как говорится, хотеть не вредно.
драма, мистика
В ролях Нина Добрев, Пол Уэсли, Йен Сомерхолдер, Стивен Р. Маккуин, Сара Каннинг, Катерина Грэхэм
Создатель Джули Плек, Кевин Уильямсон
Шестнадцатый эпизод I Was Feeling Epic станет заключительным для восьмого сезона и сериала.
Суббота, 11 марта
мультфильм, боевик, фантастика, приключения
В ролях Уилл Фридел, Тревор Дивэлл, Кевин Майкл Ричардсон, Ванесса Маршалл, Дэвид Соболев, Джеймс Арнольд Тейлор
Мультсериал повествует о приключениях охотника за сокровищами Питера Квилла и его команды: енота Ракеты, древообразного гуманоида Грута, Гаморы и Дракса. Герои объединяются, чтобы спасти родную галактику от угрозы.
мультфильм, боевик, приключения, фантастика
В ролях Фил Ламарр, Мако, Кевин Майкл Ричардсон, Джефф Беннетт, Грэй Гриффин, Том Кенни
Создатель Дженнди Тартаковски
Мультсериал повествует о приключениях отважного самурая Джека, попавшего в будущее, где миром правит Зло. Искусному и бесстрашному воину необходимо не только найти и уничтожить повелителя тьмы Аку, поработившего мир, но и отыскать дорогу назад.
Воскресенье, 12 марта
детектив, драма
В ролях Тимоти Хаттон, Фелисити Хаффман, Элвис Ноласко, Кейтлин Джерард, Ричард Кабрал, Джонни Ортис
Создатель Джон Ридли
Действия третьего сезона детективной драмы разворачиваются в округе Аламанс (Северная Каролина), где пятеро главных героев борются за выживание в условиях, максимально далёких от «американской мечты».
драма, мистика
В ролях Эрика Дюранс, Джулия Чан, Кристофер Тёрнер, К.К. Коллинз, Дэниэл Гиллис, Майкл Шэнкс
Создатель Морвин Бребнер, Малкольм Макрари
После автомобильной катастрофы Чарли оказывается в коме. Его невеста Алекс и друг, первоклассный хирург Джоэль борются за жизнь Чарли, равно как и за жизни других пациентов. Ежедневно они вынуждены принимать трудные решения в вопросах помощи своим пациентам. Параллельно действие развивается в ином мире — по больничным коридорам блуждает дух Чарли и не может поверить в своё бестелесное существование.