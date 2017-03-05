Новые сериалы 6–12 марта

Сезон 2

Netflix

Это история о Гасе и Мики, влюбляющихся друг в друга и переживающих все стадии романтических отношений — от самых захватывающих до таких, о которых лучше бы и не вспоминать. Он и она намеревались избежать ошибок, которые обычно совершают все влюблённые пары, но, как говорится, хотеть не вредно.