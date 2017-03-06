«Кухня. Последняя битва» — трейлер

Последняя глава полюбившейся зрителям «Кухни» готовится выйти на киноэкраны страны. В преддверии сего знаменательного события «Кухня. Последняя битва» разжилась трейлером. В новом видео в отличие от появившихся в январе тизеров внимание уделяется и новому персонажу — родному сыну шеф-повара Виктора Баринова (Дмитрий Назаров).

Жизнь молодого Ивана (Кирилл Ковбас) резко меняется после встречи с красавицей Анной, которую он поначалу принял за француженку. Вдвоём молодые люди летят в Сочи, где им предстоит поучаствовать в Чемпионате мира среди поваров, и оказываются в разных командах: Анна соревнуется за Францию, а Иван — за Россию. Вдобавок парню предстоит разобраться в отношениях с недавно объявившимся отцом — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым и разобраться с кучей других проблем, среди которых — спасение телезвезды Дмитрия Нагиева от нежелательной женитьбы.

Трейлер фильма «Кухня. Последняя битва» уведомляет, что премьера кулинарной комедии состоится уже совсем скоро — 20 апреля: