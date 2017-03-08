 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ играет: Amnesia: The Dark Descent, часть 2 ЕВА-205: Краше Оглашены системные требования Middle-earth: Shadow of War Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 39: Самые важные игры Новые сериалы 27 февраля — 5 марта
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Премьеры 9 марта 2017 года

На этой неделе в широкий прокат выходит зрелищный блокбастер «Конг: Остров черепа» с целым набором звёздных имён. Две другие крупные премьеры 9 марта 2017 года — комедии «Superалиби» и «Любовь с ограничениями». Сиквел культового фильма Дэнни Бойла «На игле» под названием «Т2: Трейнспоттинг», драмы «Отцы и дочери», «Война» и комедия «Ночь в Париже» вошли в блок малых премьер.

Большие премьеры 9 марта 2017 года

 
9 марта
Конг: Остров черепа
Режиссёр Джордан Вот-Робертс В ролях Том Хиддлстон, Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Тоби Кеббелл, Джейсон Митчелл, Кори Хоукинс, Джон С. Райли
Критиканство 80% Томаты 83% Metacritic 62% IMDb 8,2

Ранее про старика Конга вспоминали только романтики типа Питера Джексона, когда какому-нибудь артистичному засранцу хотелось воздать должное фильму, который изменил его жизнь (или имела место ещё какая-нибудь высокопарная причина).

Времена резко изменились. Место художников заняли трезвомыслящие и жадные люди, спланировавшие запуск киновселенной с огромными чудовищами. «Конг: Остров черепа» — необходимая ступенька для схватки Конга с Годзиллой. Поэтому кино играет по совсем другим правилам, эти правила подчиняют себе всё: сюжет, масштаб фильма и актёров.

Упор, естественно, на зрелищность. Сюжет должен преимущественно развлекать. В актёрах почти сплошь марвеловская гвардия — Локи, Капитан Марвел, Ник Фьюри и космический коп из «Стражей галактики». Добро пожаловать в новую расширенную киновселенную, которую местами сложно отличить от уже существующей.

Впрочем, это работает. Пресса в целом одобряет кино именно за проверенную формулу: ладное и быстро развивающееся повествование (экшен и юмор в равных долях), хорошие спецэффекты и профессионально играющие лицедеи. Но разумеется, здесь нет ничего своего, а лучший фильм про Конга — самый первый. Никто и не сомневался, что так будет.

 
 
 
9 марта
Любовь с ограничениями
Режиссёр Дмитрий Тюрин В ролях Павел Прилучный, Анна Старшенбаум, Алексей Чадов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Кирилл Плетнёв, Ксения Иванова
Критиканство 45%

Романтическая комедия отечественного производства «Любовь с ограничениями» — плод трудов сценариста Дениса Каймакова и режиссёра Дмитрия Тюрина, работающих преимущественно с телевизионными проектами.

В актёрском составе знакомые всё лица. И сюжет тоже знакомый до зубовного скрежета: раздолбай трансформируется в душку, познакомившись с похитительницей своего оттаявшего сердца. Главный герой Миша решает добиться поставленной цели с помощью вранья, но повстречав милую девушку с ограниченными физическими возможностями, влюбляется. Новое чувство пробуждает в душе парня всё лучшее, что в нём есть. Долой честолюбивые помыслы — здравствуй, взаимная любовь!

Фильм в состоянии привлечь разве что тех, кому не надоедает в сотый раз смотреть на одну и ту же сюжетную загогулину ради благополучного финала, где герои, преодолев все неприятности, любуются волшебным закатом назло всем невзгодам и ограничениям.

 
 
 
9 марта
Superалиби
Режиссёр Филипп Лашо В ролях Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Жульен Аррути, Тарек Будали, Дидьё Бурдон, Натали Байе, Джонатан Луи
Критиканство 59% IMDb 6,7

Нужно алиби, чтобы втайне от супруги спокойно отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет французская комедия «Superалиби». Нужна отмазка в школе? Идите на «Superалиби»! Решили отдохнуть от семьи в выходные? «Superалиби» на связи! Это кино от прокатчика «Вольга», и его не ждёт оглушительный успех....

Но когда «Superалиби» встречает зрителя, который презирает все дешёвые комедии, ему приходится скрывать даже своё оригинальное название — Alibi.com. Неужели мы, блин, вернулись во времена URL-фильмов?

Паутина лжи «Superалиби» становится настолько идиотской, а присутствие в кинотеатрах настолько малообъяснимым, что даже самому тупому человеку в мире придётся изрядно изловчиться, чтобы пойти на это в кино.

 
 

Малые премьеры 9 марта 2017 года

 
9 марта
Война
Режиссёр Дито Монтиель В ролях Шайя Лабаф, Кейт Мара, Джай Кортни, Гэри Олдман, Кристофер Хески, Джон Л. Армихо, Нед Йозеф
Критиканство 80% Томаты 11% Metacritic 27% IMDb 5,8

25% крутизны — таковы малопремьерные показатели этой недели. На одного любимца критики и публики приходятся три не очень-то крепких середнячка.

Первый из середнячков представляет убойное комбо. Даже два комбо: Шайя Лабаф + Джай Кортни и военная драма + постапокалипсис. От таких миксов у многих критиков случилось эмоциональное несварение, и они принялись поносить фильм за манипулятивность, вялость, сумбурность и прочие прегрешения. По их словам, здешний режиссёр по уровню отнюдь не Скорсезе, а сценарист опошлил серьёзные темы (например, ПТСР ветеранов). Что ж, последнее можно списать на неопытность: Адам Саймон больше известен как актёр, «Война» для него лишь второй сценарный опыт.

Не обольщайтесь 80% «Критиканства» — эта оценка выставлена на основании единственной рецензии, а написала её та самая рецензентка, которая хвалит всё, даже андреасяновский «первый российский фильм про супергероев». А вот на «Томатах» ситуация сложилась более неоднозначная: критики влепили 11% (жалкие 4 свежих помидора при 33 гнилых), а зрители расщедрились на вполне приличные 70%.

 
 
 
9 марта
Ночь в Париже
Режиссёр Эдуард Баэр В ролях Эдуард Баэр, Сабрина Уазани, Одри Тоту, Кристоф Мейне, Жан-Мишель Лами, Грегори Гадебуа, Патрик Бошарт
Критиканство 80% IMDb 6,2

От американской драмы-триллера — к французской драме-комедии. Тоже, впрочем, не шибко успешной. Не путать с «Полночью в Париже»!

Зрителей завлекают Одри Тоту — но хотя её портрету отведена аж половина постера, она здесь не на главной роли. «Первой скрипкой» в актёрском ансамбле является Эдуард Баэр, который вдобавок выступил режиссёром и сценаристом фильма. По отзывам критиков, вроде не фальшивит. Но очень уж фильм незатейливый: действия маловато, разговоров многовато, а главный квест — за одну ночь найти деньги. Потому что актёры театра, не получавшие зарплату два месяца, устроили забастовку накануне премьеры, да и живая обезьяна позарез нужна.

Словом, скоротать время «Ночь в Париже» поможет, но откровением станет вряд ли.

 
 
 
9 марта
Отцы и дочери
Режиссёр Габриэле Муччино В ролях Аманда Сейфрид, Аарон Пол, Дайан Крюгер, Рассел Кроу, Джейн Фонда, Райан Игголд, Октавия Спенсер
Критиканство 64% Томаты 28% Metacritic 31% IMDb 7,1

Возвращаемся к американским драмам. Тема отцов и детей показалась авторам слишком широкой — и они сузили её на треть, исключив сыновей.

Как отчётливо намекают название и постер, не говоря уж о трейлере, фильм рассказывает об отце и дочери. Рассел Кроу недавно — в «Славных парнях» — доказал, что отлично взаимодействует с юными блондинками; впрочем, хронологически «Отцы и дочери» были раньше, мировая премьера этого фильма состоялась ещё в 2015 году. И к здешнему дуэту критики выкатили тележку претензий: кому-то он кажется драматичным и трогательным — а кому-то манипулятивным, приторным, слёзовыжимательным и сдобренным комплексом Электры в придачу.

Темы отцов и дочерей в кино поднимается, мягко говоря, не редко: «Спасти мистера Бэнкса», «Интерстеллар» — да даже «Пассажиры» зацепили её по касательной. Но хотя она вся из себя классическая, в ней по-прежнему легко оступиться. Критики ругают «Отцов и дочерей» и за предсказуемость, и за провальные попытки состроить из себя серьёзную взрослую драму, и за табуны тараканов, с громким топотом скачущие туда-сюда в голове повзрослевшей дочери. Хотя сценарий в 2012 году попал в Чёрный список лучших не экранизированных задумок, тут это, похоже, не особо-то весомый показатель качества.

Впрочем, критикам дай только побухтеть — а вот зрители приняли фильм теплее: приличные 7,1 балла на IMDb, более-менее сносные 57% на «Томатах» (против 28% от критиков там же).

 
 
 
9 марта
Т2: Трейнспоттинг
Режиссёр Дэнни Бойл В ролях Келли Макдональд, Юэн Макгрегор, Ширли Хендерсон, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл, Эвен Бремнер, Анжела Недялкова
Критиканство 76% Томаты 78% Metacritic 62% IMDb 7,8

А вот и он! Самое вкусное в малопремьерном меню логично подано на десерт. Встречайте последний по очерёдности, но первый по обласканности фильм, британскую драму, долгожданное продолжение «На игле»!

Всё в мире относительно. Хорошо ли быть отъявленным кокаинистом? Ну, если ты перелез на кокаин с героина, то это тянет на прогресс. Однако хотя количество наркоманов здесь почти оскаровское, фильм рассказывает не о наркотиках, а о выборе. «Выбери жизнь», а? Для многих эта цитата (и многие другие) из оригинала 20-летней давности отзовётся терпкой ностальгией. И сиквел рассчитан в первую очередь на тех, для кого Рентон, Уильямсон, Мёрфи, Бегби являются давними знакомцами. Те же лица и в кадре, и за кадром: вернулись все исполнители главных ролей, вернулся режиссёр. Дэнни Бойл начал поговаривать о своём желании снять сиквел (первый в его солидной карьере) ещё в 2009 году, но результат вышел на экраны лишь спустя 8 лет. Авторы с актёрами долго состыковывали съёмочные графики и обсуждали сценарий — потому что какой смысл пришивать к хорошему оригиналу плохое продолжение?

Сюжет опирается на роман «Порно» Ирвина Уэлша (по его дебютному роману «Трейнспоттинг» когда-то был снят «На игле»), но обращается с ним весьма вольно. Сам Уэлш, как и в «На игле», мелькает в маленькой роли. Словом, авторы совместили традиции и самоуправство — и пусть второй фильм получился не таким же, как первый, это логично. Не повтор, а закономерное развитие. С момента выхода «На игле» прошёл 21 год — и по сюжету минуло два десятка лет, герои приблизились к седине и старческому брюзжанию, но не растеряли обаяние и чёрный юмор.

Если повыдёргивать из многочисленных рецензий ключевые слова, то получится примерно такой набор: горечь, динамичность, искренность, юмор, обречённость, душевность, ностальгия, ностальгия и ещё раз ностальгия. А некоторые рецензенты даже умудрились даже назвать «Т2» добрым и милым — впрочем, почему нет?

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Превью Конг: Остров черепа Любовь с ограничениями Superалиби Т2: Трейнспоттинг Война Отцы и дочери Ночь в Париже
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кадры из фильма «Бэтмен против Супермена»
 
«Обитель зла: Последняя глава» — трейлер
 
Аниме ЕВА-168: Отдых от E3 и игр
 
«Викинг» — эксклюзивный ролик со съёмок
 
Аниме ЕВА-192: Сраное кольцо
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 156: Серый стал бараном
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика