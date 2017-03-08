На этой неделе в широкий прокат выходит зрелищный блокбастер «Конг: Остров черепа» с целым набором звёздных имён. Две другие крупные премьеры 9 марта 2017 года — комедии «Superалиби» и «Любовь с ограничениями». Сиквел культового фильма Дэнни Бойла «На игле» под названием «Т2: Трейнспоттинг», драмы «Отцы и дочери», «Война» и комедия «Ночь в Париже» вошли в блок малых премьер.

Большие премьеры 9 марта 2017 года

Конг: Остров черепа Режиссёр Джордан Вот-Робертс В ролях Том Хиддлстон, Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Тоби Кеббелл, Джейсон Митчелл, Кори Хоукинс, Джон С. Райли Критиканство 80% Томаты 83% Metacritic 62% IMDb 8,2

Ранее про старика Конга вспоминали только романтики типа Питера Джексона, когда какому-нибудь артистичному засранцу хотелось воздать должное фильму, который изменил его жизнь (или имела место ещё какая-нибудь высокопарная причина).

Времена резко изменились. Место художников заняли трезвомыслящие и жадные люди, спланировавшие запуск киновселенной с огромными чудовищами. «Конг: Остров черепа» — необходимая ступенька для схватки Конга с Годзиллой. Поэтому кино играет по совсем другим правилам, эти правила подчиняют себе всё: сюжет, масштаб фильма и актёров.

Упор, естественно, на зрелищность. Сюжет должен преимущественно развлекать. В актёрах почти сплошь марвеловская гвардия — Локи, Капитан Марвел, Ник Фьюри и космический коп из «Стражей галактики». Добро пожаловать в новую расширенную киновселенную, которую местами сложно отличить от уже существующей.

Впрочем, это работает. Пресса в целом одобряет кино именно за проверенную формулу: ладное и быстро развивающееся повествование (экшен и юмор в равных долях), хорошие спецэффекты и профессионально играющие лицедеи. Но разумеется, здесь нет ничего своего, а лучший фильм про Конга — самый первый. Никто и не сомневался, что так будет.

Любовь с ограничениями Режиссёр Дмитрий Тюрин В ролях Павел Прилучный, Анна Старшенбаум, Алексей Чадов, Алексей Воробьев, Илья Глинников, Кирилл Плетнёв, Ксения Иванова Критиканство 45%

Романтическая комедия отечественного производства «Любовь с ограничениями» — плод трудов сценариста Дениса Каймакова и режиссёра Дмитрия Тюрина, работающих преимущественно с телевизионными проектами.

В актёрском составе знакомые всё лица. И сюжет тоже знакомый до зубовного скрежета: раздолбай трансформируется в душку, познакомившись с похитительницей своего оттаявшего сердца. Главный герой Миша решает добиться поставленной цели с помощью вранья, но повстречав милую девушку с ограниченными физическими возможностями, влюбляется. Новое чувство пробуждает в душе парня всё лучшее, что в нём есть. Долой честолюбивые помыслы — здравствуй, взаимная любовь!

Фильм в состоянии привлечь разве что тех, кому не надоедает в сотый раз смотреть на одну и ту же сюжетную загогулину ради благополучного финала, где герои, преодолев все неприятности, любуются волшебным закатом назло всем невзгодам и ограничениям.

Superалиби Режиссёр Филипп Лашо В ролях Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Жульен Аррути, Тарек Будали, Дидьё Бурдон, Натали Байе, Джонатан Луи Критиканство 59% IMDb 6,7

Нужно алиби, чтобы втайне от супруги спокойно отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет французская комедия «Superалиби». Нужна отмазка в школе? Идите на «Superалиби»! Решили отдохнуть от семьи в выходные? «Superалиби» на связи! Это кино от прокатчика «Вольга», и его не ждёт оглушительный успех....

Но когда «Superалиби» встречает зрителя, который презирает все дешёвые комедии, ему приходится скрывать даже своё оригинальное название — Alibi.com. Неужели мы, блин, вернулись во времена URL-фильмов?

Паутина лжи «Superалиби» становится настолько идиотской, а присутствие в кинотеатрах настолько малообъяснимым, что даже самому тупому человеку в мире придётся изрядно изловчиться, чтобы пойти на это в кино.

Малые премьеры 9 марта 2017 года

Война Режиссёр Дито Монтиель В ролях Шайя Лабаф, Кейт Мара, Джай Кортни, Гэри Олдман, Кристофер Хески, Джон Л. Армихо, Нед Йозеф Критиканство 80% Томаты 11% Metacritic 27% IMDb 5,8

25% крутизны — таковы малопремьерные показатели этой недели. На одного любимца критики и публики приходятся три не очень-то крепких середнячка.

Первый из середнячков представляет убойное комбо. Даже два комбо: Шайя Лабаф + Джай Кортни и военная драма + постапокалипсис. От таких миксов у многих критиков случилось эмоциональное несварение, и они принялись поносить фильм за манипулятивность, вялость, сумбурность и прочие прегрешения. По их словам, здешний режиссёр по уровню отнюдь не Скорсезе, а сценарист опошлил серьёзные темы (например, ПТСР ветеранов). Что ж, последнее можно списать на неопытность: Адам Саймон больше известен как актёр, «Война» для него лишь второй сценарный опыт.

Не обольщайтесь 80% «Критиканства» — эта оценка выставлена на основании единственной рецензии, а написала её та самая рецензентка, которая хвалит всё, даже андреасяновский «первый российский фильм про супергероев». А вот на «Томатах» ситуация сложилась более неоднозначная: критики влепили 11% (жалкие 4 свежих помидора при 33 гнилых), а зрители расщедрились на вполне приличные 70%.

Ночь в Париже Режиссёр Эдуард Баэр В ролях Эдуард Баэр, Сабрина Уазани, Одри Тоту, Кристоф Мейне, Жан-Мишель Лами, Грегори Гадебуа, Патрик Бошарт Критиканство 80% IMDb 6,2

От американской драмы-триллера — к французской драме-комедии. Тоже, впрочем, не шибко успешной. Не путать с «Полночью в Париже»!

Зрителей завлекают Одри Тоту — но хотя её портрету отведена аж половина постера, она здесь не на главной роли. «Первой скрипкой» в актёрском ансамбле является Эдуард Баэр, который вдобавок выступил режиссёром и сценаристом фильма. По отзывам критиков, вроде не фальшивит. Но очень уж фильм незатейливый: действия маловато, разговоров многовато, а главный квест — за одну ночь найти деньги. Потому что актёры театра, не получавшие зарплату два месяца, устроили забастовку накануне премьеры, да и живая обезьяна позарез нужна.

Словом, скоротать время «Ночь в Париже» поможет, но откровением станет вряд ли.

Отцы и дочери Режиссёр Габриэле Муччино В ролях Аманда Сейфрид, Аарон Пол, Дайан Крюгер, Рассел Кроу, Джейн Фонда, Райан Игголд, Октавия Спенсер Критиканство 64% Томаты 28% Metacritic 31% IMDb 7,1

Возвращаемся к американским драмам. Тема отцов и детей показалась авторам слишком широкой — и они сузили её на треть, исключив сыновей.

Как отчётливо намекают название и постер, не говоря уж о трейлере, фильм рассказывает об отце и дочери. Рассел Кроу недавно — в «Славных парнях» — доказал, что отлично взаимодействует с юными блондинками; впрочем, хронологически «Отцы и дочери» были раньше, мировая премьера этого фильма состоялась ещё в 2015 году. И к здешнему дуэту критики выкатили тележку претензий: кому-то он кажется драматичным и трогательным — а кому-то манипулятивным, приторным, слёзовыжимательным и сдобренным комплексом Электры в придачу.

Темы отцов и дочерей в кино поднимается, мягко говоря, не редко: «Спасти мистера Бэнкса», «Интерстеллар» — да даже «Пассажиры» зацепили её по касательной. Но хотя она вся из себя классическая, в ней по-прежнему легко оступиться. Критики ругают «Отцов и дочерей» и за предсказуемость, и за провальные попытки состроить из себя серьёзную взрослую драму, и за табуны тараканов, с громким топотом скачущие туда-сюда в голове повзрослевшей дочери. Хотя сценарий в 2012 году попал в Чёрный список лучших не экранизированных задумок, тут это, похоже, не особо-то весомый показатель качества.

Впрочем, критикам дай только побухтеть — а вот зрители приняли фильм теплее: приличные 7,1 балла на IMDb, более-менее сносные 57% на «Томатах» (против 28% от критиков там же).

Т2: Трейнспоттинг Режиссёр Дэнни Бойл В ролях Келли Макдональд, Юэн Макгрегор, Ширли Хендерсон, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл, Эвен Бремнер, Анжела Недялкова Критиканство 76% Томаты 78% Metacritic 62% IMDb 7,8

А вот и он! Самое вкусное в малопремьерном меню логично подано на десерт. Встречайте последний по очерёдности, но первый по обласканности фильм, британскую драму, долгожданное продолжение «На игле»!

Всё в мире относительно. Хорошо ли быть отъявленным кокаинистом? Ну, если ты перелез на кокаин с героина, то это тянет на прогресс. Однако хотя количество наркоманов здесь почти оскаровское, фильм рассказывает не о наркотиках, а о выборе. «Выбери жизнь», а? Для многих эта цитата (и многие другие) из оригинала 20-летней давности отзовётся терпкой ностальгией. И сиквел рассчитан в первую очередь на тех, для кого Рентон, Уильямсон, Мёрфи, Бегби являются давними знакомцами. Те же лица и в кадре, и за кадром: вернулись все исполнители главных ролей, вернулся режиссёр. Дэнни Бойл начал поговаривать о своём желании снять сиквел (первый в его солидной карьере) ещё в 2009 году, но результат вышел на экраны лишь спустя 8 лет. Авторы с актёрами долго состыковывали съёмочные графики и обсуждали сценарий — потому что какой смысл пришивать к хорошему оригиналу плохое продолжение?

Сюжет опирается на роман «Порно» Ирвина Уэлша (по его дебютному роману «Трейнспоттинг» когда-то был снят «На игле»), но обращается с ним весьма вольно. Сам Уэлш, как и в «На игле», мелькает в маленькой роли. Словом, авторы совместили традиции и самоуправство — и пусть второй фильм получился не таким же, как первый, это логично. Не повтор, а закономерное развитие. С момента выхода «На игле» прошёл 21 год — и по сюжету минуло два десятка лет, герои приблизились к седине и старческому брюзжанию, но не растеряли обаяние и чёрный юмор.

Если повыдёргивать из многочисленных рецензий ключевые слова, то получится примерно такой набор: горечь, динамичность, искренность, юмор, обречённость, душевность, ностальгия, ностальгия и ещё раз ностальгия. А некоторые рецензенты даже умудрились даже назвать «Т2» добрым и милым — впрочем, почему нет?