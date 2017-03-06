 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Torment: Tides of Numenera ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 8: Концовки Игра по «Аватару» от авторов The Division Премия «Оскар 2017» — победители и обсуждение церемонии в прямом эфире Новые сериалы 27 февраля — 5 марта
15
КИНО
 
Первоисточник: thewaltdisneycompany.com Прямая ссылка на новость:

«Индиана Джонс 5» официально подтверждён

Студия Walt Disney зачем-то официально подтвердила «Индиану Джонса 5».

Итак, если до вас до сих пор не дошло, то Индиана Джонс вернётся на большие экраны 19 июля 2019 года в пятой эпической части серии блокбастеров. Стивен Спилберг, снявший все предыдущие четыре фильма, вернётся для режиссуры новой ленты с Харрисоном Фордом в роли легендарного героя. Ветераны франчайза, Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршал, спродюсируют кино.

Индиана Джонс — один из величайших персонажей в истории кинематографа. Так считает Алан Хорн — председатель совета директоров студии The Walt Disney Studios. Такая комбинация из режиссёра, продюсера, актёра и роли случается крайне редко (опять мистер Хорн).

«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» суммарно собрали почти два миллиарда долларов.

15 Обсудить
Темы
 
Индиана Джонс 5
 2 мартаIMAX и The Walt Disney Studios вместе до 2019 года 14 декабря 2016 годаКак Харрисон Форд врезал по лицу Райану Гослингу и зажал бутылку виски 25 октября 2016 годаСценарист «Индианы Джонса 5» Дэвид Кепп никак не контактирует с Джорджем Лукасом 22 июня 2016 года«Индиана Джонс 5» не станет заключительным фильмом 16 июня 2016 годаСтивен Спилберг не будет убивать Индиану Джонса 11 июня 2016 годаДжон Уильямс не может бросить «Звёздные войны» и «Индиану Джонса»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Харрисон Форд рад пятой части «Индианы Джонса»
 
Сценарист «Индианы Джонса 5» Дэвид Кепп никак не контактирует с Джорджем Лукасом
 
«Индиана Джонс 5» не станет заключительным фильмом

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-109
 
Сарик Андреасян и его «Землетрясение» — трейлер
 
Режиссёр «Фаренгейта 9/11» расскажет об американских вторжениях
 
Аниме Не тратьте время: Манга «Кухня Сомы»
 
«Золото» — трейлер
 
Промо-ролик фильма «Отряд самоубийц»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика