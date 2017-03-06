«Индиана Джонс 5» официально подтверждён

Студия Walt Disney зачем-то официально подтвердила «Индиану Джонса 5».

Итак, если до вас до сих пор не дошло, то Индиана Джонс вернётся на большие экраны 19 июля 2019 года в пятой эпической части серии блокбастеров. Стивен Спилберг, снявший все предыдущие четыре фильма, вернётся для режиссуры новой ленты с Харрисоном Фордом в роли легендарного героя. Ветераны франчайза, Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршал, спродюсируют кино.

Индиана Джонс — один из величайших персонажей в истории кинематографа. Так считает Алан Хорн — председатель совета директоров студии The Walt Disney Studios. Такая комбинация из режиссёра, продюсера, актёра и роли случается крайне редко (опять мистер Хорн).

«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» суммарно собрали почти два миллиарда долларов.