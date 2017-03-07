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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Ноа Уайли сыграет в пилоте юридического процедурала от CBS

Почётный библиотекарь Ноа Уайли (фильмы «Библиотекарь: В поисках копья судьбы», «Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона», сериал «Рухнувшие небеса») сыграет главную роль в пилотном эпизоде процедурной драмы «Образцовый гражданин».

Главный герой истории — Дек (Уайли), бывший главный юрисконсульт Управления национальной безопасности. Должность пришлось оставить, после того, как он в качестве информатора оказался в центре международного скандала. Теперь Дек начинает карьеру заново в одной из прославленных юридических фирм Бостона, однако даётся ему это непросто, учитывая крайне неоднозначную репутацию — одна половина страны считает его величайшим патриотом, вторая — гнусным предателем.

Съёмки в «Образцовом гражданине» Ноа Уайли будет совмещать с должностью исполнительного продюсера и исполнителя роли Флинна Карсена в недавно продлённых на четвёртый сезон «Библиотекарях» на кабельном канале TNT.

Сценарий напишет Крэйг Тёрк («Хорошая жена»), он же выступит исполнительным продюсером проекта. Производственный процесс на контроле у CBS Television Studios.

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