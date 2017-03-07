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Mass Effect: Andromeda — брифинг: Золотые миры

Авторы Mass Effect: Andromeda опубликовали новый видеобрифинг, из которого мы узнаём, что в игре будет семь основных планет, причём климат на них, как это повелось ещё со «Звёздных войн», будет один на планету.

Параллельно выяснилось, что ранний доступ к игре, который получат подписчики EA Access, будет ограничен не только по времени (10 часов), но и по доступному в одиночном режиме контенту (судя по всему, игрокам не позволят улететь с первой доступной планеты). На мультиплеер, меж тем, будут распространяться только временные ограничения.

Mass Effect: Andromeda выходит 23 марта на PC, Xbox One и PS4, но ранний доступ для подписчиков EA Access начнётся уже 16 марта.

 
 
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Видео Mass Effect: Andromeda (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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