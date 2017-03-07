Авторы популярной (даром что не слишком высокооценённой в рецензиях у нас на сайте) хоррор-серии Outlast наконец-то объявили дату выхода Outlast 2. А по пути анонсировали Outlast Trinity — сборник, содержащий оригинал, дополнение Outlast: Whistleblower и Outlast 2.

Во-первых, дата выхода Outlast 2 — 25 апреля. Да, до релиза осталось меньше двух месяцев! Стоить же игра будет $ 30.

Во-вторых, несколько слов о сборнике. Технически Outlast Trinity будет доступен и на PC, но судя по всему его покупка окажется равносильна приобретению всех трёх творений отдельно. На PS4 и Xbox One, меж тем, где коллекция поступит продажу не только в цифровом, но и в дисковом формате, у него есть простой и понятный смысл. Ну, простой и понятный для тех, кто всё ещё не разлюбил коллекционирование лицензионных дисков.

Дата выхода Outlast Trinity аналогична дате выхода Outlast 2 — 25 апреля. При этом стоить диски будут лишь немногим дороже сиквела, как такового — 40 долларов против 30-и.