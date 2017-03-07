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Анонс сборника Outlast Trinity и даты выхода Outlast 2

Авторы популярной (даром что не слишком высокооценённой в рецензиях у нас на сайте) хоррор-серии Outlast наконец-то объявили дату выхода Outlast 2. А по пути анонсировали Outlast Trinity — сборник, содержащий оригинал, дополнение Outlast: Whistleblower и Outlast 2.

Во-первых, дата выхода Outlast 2 — 25 апреля. Да, до релиза осталось меньше двух месяцев! Стоить же игра будет $ 30.

Во-вторых, несколько слов о сборнике. Технически Outlast Trinity будет доступен и на PC, но судя по всему его покупка окажется равносильна приобретению всех трёх творений отдельно. На PS4 и Xbox One, меж тем, где коллекция поступит продажу не только в цифровом, но и в дисковом формате, у него есть простой и понятный смысл. Ну, простой и понятный для тех, кто всё ещё не разлюбил коллекционирование лицензионных дисков.

Дата выхода Outlast Trinity аналогична дате выхода Outlast 2 — 25 апреля. При этом стоить диски будут лишь немногим дороже сиквела, как такового — 40 долларов против 30-и.

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Темы
 
Outlast 2 (PC, PlayStation 4, Xbox One) Outlast: Whistleblower (PlayStation 4, PC) Outlast (PC, PlayStation 4)
 16 сентября 2013 годаРецензия на игру Outlast 18 мая 2014 годаРецензии на игру Daylight и DLC Outlast: Whistleblower 24 октября 2014 годаOutlast 2 — быть!
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