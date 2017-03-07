Голливуд решил уконтрапупить легенду Робина Гуда с помощью актрисы Марго Робби («Тарзан. Легенда», «Фокус») . Она сыграет главную роль в экшен-драме «Мэриан» (Marian).

Сюжет начинается с того, что дева Мэриан становится свидетельницей страшной смерти возлюбленного — полевого командира из Шервуда. Тогда она занимает его место и ведёт людей на войну, где решается судьба королевства. Мэриан показывает, что ни в чём не уступает мужчинам и в процессе борьбы за свободу сама становится легендой (круче Робина Гуда).

Сценарий написал Пит Бэрри.

Продюсируют кино прекрасные люди из студии Sony.

Сейчас параллельно разрабатывают два фильма про мистера Гуда. Первый — история становления с Тэроном Эджертоном в титульной роли. Это кино выходит в марте 2018 года. Второй проект — футуристическая версия под режиссурой специалиста по спецэффектам Хасрафа Далулла.

Робби в ближайшее время вернётся к роли Харли Квинн в «Сиренах Готэма».