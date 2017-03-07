 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на игру Torment: Tides of Numenera Бенедикт Камбербэтч — актёр и продюсер мини-сериала от Showtime и Sky Atlantic Новые сериалы 27 февраля — 5 марта Новости игр — лучшее за неделю
КИНО
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Стивен Спилберг, Том Хэнкс, Мэрил Стрип и Великий Пост

Идеальная ловушка для «Оскара» — драма с Томом Хэнксом и Мэрил Стрип под режиссурой Стивена Спилберга. Как замечательно, что такой фильм будут снимать в ближайшее время.

Кино под названием «Пост» (The Post) расскажет о роли газеты The Washington Post в публикации «Документов Пентагона». Военный аналитик Дэниел Эллсберг слил журналистам информацию о том, что администрация президента Джонсона соврала гражданам и конгрессу об участии армии США во вьетнамской войне и как администрация Никсона тайно эскалировала военный конфликт. Правительство Никсона пыталось остановить The Washington Post, но Верховный суд вынес решение в пользу газеты.

Хэнкс исполнит роль редактора Бена Брэдли, а Стрип изобразит издателя Кэй Грэм. Сценарий написала Лиз Ханна.

Для Спилберга и Хэнкса это уже пятый совместный проект после «Спасения рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь», «Терминала» и «Шпионского моста». Стрип ещё ни разу не снималась у Стивена, если не считать озвучки одного персонажа в «Искусственном разуме».

Производство картины стартует быстро из-за соответствующего политического климата: тема противостояния прессы и администрации будет продаваться на ура.

Студии 20th Century Fox и Amblin Entertainment продюсируют проект.

+ Обсудить
Темы
 
Пост
 6 марта«Индиана Джонс 5» официально подтверждён 3 мартаТрэвис Найт станет режиссёром фильма про трансформера Бамблби 25 октября 2016 годаСценарист «Индианы Джонса 5» Дэвид Кепп никак не контактирует с Джорджем Лукасом 16 июля 2016 годаСтивен Спилберг похитил Оскара Айзека
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Вопросы для Армана Яхина
 
The Helix… Loaded
 
Новый фильм Бондарчука «Притяжение» выйдет в 43 странах

Тоже интересно

 
«Обитель зла: Последняя глава» — тизер-трейлер
 
«Трансформеры: Последний рыцарь» — трейлер
 
Аниме ЕВА-71. Часть 2
 
Промо-арт фильма «Охотники за привидениями 3»
 
Бокс-офис США за пятницу, 5 февраля — у «Звёздных войн» уже $ 2 миллиарда
 
Сериалы Расширенный отрывок из сериала «В пустыне смерти»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика