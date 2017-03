Идеальная ловушка для «Оскара» — драма с Томом Хэнксом и Мэрил Стрип под режиссурой Стивена Спилберга. Как замечательно, что такой фильм будут снимать в ближайшее время.

Кино под названием «Пост» (The Post) расскажет о роли газеты The Washington Post в публикации «Документов Пентагона». Военный аналитик Дэниел Эллсберг слил журналистам информацию о том, что администрация президента Джонсона соврала гражданам и конгрессу об участии армии США во вьетнамской войне и как администрация Никсона тайно эскалировала военный конфликт. Правительство Никсона пыталось остановить The Washington Post, но Верховный суд вынес решение в пользу газеты.

Хэнкс исполнит роль редактора Бена Брэдли, а Стрип изобразит издателя Кэй Грэм. Сценарий написала Лиз Ханна.

Для Спилберга и Хэнкса это уже пятый совместный проект после «Спасения рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь», «Терминала» и «Шпионского моста». Стрип ещё ни разу не снималась у Стивена, если не считать озвучки одного персонажа в «Искусственном разуме».

Производство картины стартует быстро из-за соответствующего политического климата: тема противостояния прессы и администрации будет продаваться на ура.

Студии 20th Century Fox и Amblin Entertainment продюсируют проект.