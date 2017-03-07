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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Анна Фэрис займёт роль мужчины в ремейке комедии «За бортом»

Готовится ремейк романтической комедии 1987 года «За бортом» (Overboard).

Теперь главные роли сыграют Анна Фэрис («Очень страшное кино») и Эухенио Дербес («Инструкции не прилагаются»).

В оригинальном фильме режиссёра Гарри Маршалла Голди Хоун исполнила роль богатой фифы Джоанны Стэйтон, которая отвратительно ведёт себя по отношению к плотнику Дину Поффитту (Курт Рассел), когда он проводит ремонт на яхте её мужа. Потом главная героиня падает за борт и теряет память, Дин убеждает Джоанну, что она — его жена и мать троих детей. Но со временем желание поквитаться перерастает в настоящую любовь.

В новой версии доминировать будет женщина. Дербес станет испорченным мексиканским плейбоем из богатой семьи с амнезией. А вот Фэрис изобразит работящую мать-одиночку. И комедия «За бортом» сразу станет в разы смешнее.

Роб Гринберг и Боб Фишер написали сценарий и срежиссируют кино.

Съёмки стартуют в мае.

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 1 июля 2015 годаГарри Маршалл и День твоей матери
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