Сборы фильмов в России за 2–5 марта

- №ФильмСборы в рублях±Кинотеатры
СреднееВсего
- 1Логан: Росомаха
Logan468 269 8191200
390 225 ₽468 269 819
- 2Зверопой
Sing357 634 6591430
250 094 ₽386 368 880
- 3
↓1Великая стена
The Great Wall26 838 273−86,6%965
27 812 ₽601 231 399
- 4
↓3Защитники
Zashchitniki21 129 308−90,4%1278
16 533 ₽258 269 708
- 5Золото
Gold20 058 264503
39 877 ₽20 058 264
- 6
↓314 368 006−83,1%437
32 879 ₽251 292 279
- 7
↓1На пятьдесят оттенков темнее
Fifty Shades Darker8 603 142−83,7%524
16 418 ₽744 365 412
- 86 036 330416
14 510 ₽6 036 330
- 9
↓25 851 576−88,1%219
26 720 ₽1 067 541 196
- 10
↓6Обитель зла: Последняя глава
Resident Evil: The Final Chapter5 139 979−92,0%551
9 328 ₽358 401 729