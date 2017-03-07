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Самое продаваемое аниме за 27 февраля — 5 марта
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Новинок в этот раз вышло мало, да и те заинтересовали покупателей умеренно. Появилась парочка фильмов: «Золотая мозаика: Прекрасные деньки» установила результат в 5 787 дисков, что позволяет ей нести гордое звание лидера недели среди новых релизов, но до средних продаж оригинального сериала пока дотянуться не удалось (6 773). «Волшебницы Кавайненького лекарства: Кино» неподалёку с 5 368 дисками.

У BD-издания «Сестры-принцессы» 806 проданных копий, так что это аниме начала века может похвастаться, что продаётся лучше, чем третий том свежих «Кувыркашек» (786 дисков).

В этой тусклой обстановке на лидирующие позиции вырвалась «Любовь вживую: Солнечный свет». Её шестой том за неделю был раскуплен в количестве 10 473 копий, так что уже достиг тиража в 34 357. Хорошо продавался и предыдущий — 3 961 за неделю, 36 624 в сумме.

«Юрий на льду» в этот раз чуть отстал, добавив 9 048 копий, и теперь у него уже 55 194.

Хорошей выдалась вторая неделя для девятого тома «Ре: Жизнь с нуля в другом мире», и позволила ему обогнать восьмой — 1 516, а в сумме 9 795 (+676).

Шестой том «Новой игры» тоже неплохо провёл вторую неделю, добавив 704 BD, так что теперь он имеет 5 619 (+232) — как и «Ре», «Новая игра» всё же смогла показать прирост на финальном томе.

Наконец, завершает список хорошо добавивших «Лунная песня» с 1 526 дисками; но 6 159 копий за две недели ей не хватило, чтобы догнать пятый том, до которого осталось ещё 125.

«Бродячие псы литературы 2», на прошлой неделе бродившие вне топа, вернулись в него, и их суммарный тираж составил 3 458 дисков. Они падают очень быстрыми темпами — второй том потерял 33,8% от продаж первого, а третий уступил 34,9% второму.

В расширенном чарте за предыдущую неделю к продажам полнометражного аниме «Планетарий: Звёздный человек» добавилось 699 BD-дисков стандартного издания, а на этой неделе ещё 719, так что теперь у него в копилке уже 6 296.

Та же ситуация и с «Ганц: О» — в топ прошлой недели не пробилось его стандартное BD-издание, продавшееся тиражом в 2 534 диска, а на этой неделе добавился 281 DVD — так что теперь у него куда более внушительные 7 547 дисков (5 013 у делюкс-издания и 2 534 у стандартного).

И дополнения к продажам за 20-26 февраля:

«Психопарень 100%» остался стабилен (3 704; +82). «Гибрид и сердце: Магическая академия Атараксия» (2 858; -183), «Изетта: Последняя ведьма» (1 944; -127) и «Девчачий номер» (531; -118) продолжают планово скользить вниз, но если «Гибрид и сердце» уже заканчивает с более или менее приличными средними показателями (3 629), то у «Девчачьего номера» дела совсем плохи.

Вниз летит «www.работа» — 1 918 (-570). «Изо всех сил» после и без того неудачного дебюта на втором томе обвалилось почти вдвое — 412 (-360), а вот «Марафонцам» удалось не упасть, хотя сложно считать это серьёзным достижением, учитывая, что речь идёт о 1 229 (+6) дисках.

Наконец, на BD-бокс «Друзей на неделю» позарилось 359 покупателей, что составляет лишь 9% от продаж первого релиза, и так невеликих.

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