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«Последнее королевство» — трейлер второго сезона

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Последнее королевство», производством которого занимаются потоковый сервис Netflix и студия Carnival Films («Аббатство Даунтон»).

Экранизация книжного цикла Бернарда Корнуэлла «Саксонские хроники» повествует о временах правления Альфреда Великого (Дэвид Доусон), отвоевавшего английские земли у захвативших их датских викингов. Главный герой — Утред (Александр Дреймон), ребёнком похищенный данами потомок благородного саксонского рода, которому предстоит выбрать, чью сторону принять в решающих сражениях за судьбу древней Британии. Во втором сезоне сериала «Последнее королевство» Утред отправится на север, чтобы отомстить за гибель воспитавшего его ярла Рагнара и вернуть себе родовое гнездо Беббанбург.

Адаптацией литературного первоисточника занимается Стивен Батчард («Хороший коп»). Исполнительными продюсерами выступают Гарет Ним («Пустая корона»), Найджел Мэрчент и Элизабет Килгаррифф («Лютер»). Премьера второго сезона сериала «Последнее королевство» состоится 16 марта на телеканале BBC Two.

 
 
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Видео Последнее королевство
 2 марта«Последнее королевство» — тизер второго сезона 23 февраля«Последнее королевство» — промо-арт второго сезона 9 июня 2016 годаNetflix подружился с «Последним королевством»
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