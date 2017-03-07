«Последнее королевство» — трейлер второго сезона

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Последнее королевство», производством которого занимаются потоковый сервис Netflix и студия Carnival Films («Аббатство Даунтон»).

Экранизация книжного цикла Бернарда Корнуэлла «Саксонские хроники» повествует о временах правления Альфреда Великого (Дэвид Доусон), отвоевавшего английские земли у захвативших их датских викингов. Главный герой — Утред (Александр Дреймон), ребёнком похищенный данами потомок благородного саксонского рода, которому предстоит выбрать, чью сторону принять в решающих сражениях за судьбу древней Британии. Во втором сезоне сериала «Последнее королевство» Утред отправится на север, чтобы отомстить за гибель воспитавшего его ярла Рагнара и вернуть себе родовое гнездо Беббанбург.

Адаптацией литературного первоисточника занимается Стивен Батчард («Хороший коп»). Исполнительными продюсерами выступают Гарет Ним («Пустая корона»), Найджел Мэрчент и Элизабет Килгаррифф («Лютер»). Премьера второго сезона сериала «Последнее королевство» состоится 16 марта на телеканале BBC Two.