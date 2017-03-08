Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации игры Just Cause

Джейсон Момоа («Лига справедливости», «Аквамен») не побрезгует сыграть главную роль в экранизации игры Just Cause.

Также Брэд Пейтон стал режиссёром проекта. Мистер Пейтон известен своими скалистыми произведениями — «Разлом Сан-Андреас» и «Путешествие 2: Таинственный остров». Ещё он режиссирует фильм по мотивам классической аркады «Неистовство».

Just Cause, как серия началась в 2006 году с выходом первой части, потом случилась парочка сиквелов. Франчайз известен своей игровой механикой с отрытым миром и склонной к большим разрушениям окружающей средой. Даже название отражает двойственность первоисточника. Во-первых, главный герой — борец за всё хорошее против всего плохого. Во-вторых, игрок может творить в игре что угодно.

Джейсон Момоа исполнит роль Рико Родригеса. Сюжет расскажет, как протагонист начнёт испытывать кризис веры во время исполнения тайной миссии по приказу начальства из тайной организации под названием Агентство.

Сценарий написал Джон Колли («Хозяин морей: На краю земли»).