Quake Champions — анонс закрытого бета-теста

Вчера мы рассказали о начале приёма заявок на участие в бета-тесте LawBreakers, сегодня же подписаться на тестирование предложили авторы Quake Champions. Дату проведения они, правда, не назвали, ограничившись расплывчатым «В ближайшие недели», но всё равно впору подумать, что команда Клиффи Би и студия id Software решили вспомнить молодость и посоревноваться между собой, словно во времена Quake III Arena и Unreal Tournament.

Записаться на участие в закрытом бета-тесте Quake Champions можно на сайте игры.