Sega анонсировала дату выхода Warhammer 40,000: Dawn of War III и обнародовала ролик, демонстрирующий бонусы, полагающиеся за предзаказ долгожданной (и это не преувеличение, ведь выход Dawn of War II состоялся ещё в феврале 2009 года) стратегии.

Дата выхода Dawn of War III — 27 апреля. Платформа всего одна — PC, а цена — 1800 рублей.

Что до бонусов, то предзаказавшие игру фанаты получат набор «Мастера войны», куда войдут три юнита: Тёмная королева (Солария), Енто Нечто (Морканавт) и Видящая призраков (Талдир). А покупателей специального издания порадуют «тематическая лентикулярная открытка, красочный постер и официальный цифровой саундтрек с музыкальными композициями из игры».