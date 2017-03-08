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Warhammer 40,000: Dawn of War III — дата выхода и бонусы предзаказа

Sega анонсировала дату выхода Warhammer 40,000: Dawn of War III и обнародовала ролик, демонстрирующий бонусы, полагающиеся за предзаказ долгожданной (и это не преувеличение, ведь выход Dawn of War II состоялся ещё в феврале 2009 года) стратегии.

Дата выхода Dawn of War III — 27 апреля. Платформа всего одна — PC, а цена — 1800 рублей.

Что до бонусов, то предзаказавшие игру фанаты получат набор «Мастера войны», куда войдут три юнита: Тёмная королева (Солария), Енто Нечто (Морканавт) и Видящая призраков (Талдир). А покупателей специального издания порадуют «тематическая лентикулярная открытка, красочный постер и официальный цифровой саундтрек с музыкальными композициями из игры».

Мы с радостью объявляем: ожидание подходит к концу. Вся наша команда предвкушает возвращение серии Dawn of War, которая станет еще больше и лучше. Апрель не за горами!

Филипп Боулл, руководитель проекта Dawn of War III
 
 
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Подкасты
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