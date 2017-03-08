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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Плохие парни 3» остались без режиссёра

«Плохие парни 3», они же — «Плохие парни навсегда», остались без режиссёра: Джо Карнахан («Команда А») покинул здание. Одни источники утверждают, что дело в несовместимым с жизнь графиком, другие — тёрки и дрязги на тему творческих разногласий между студией Sony и главным постановщиком.

Триквел всегда испытывал проблемы. Транс-аддикция оригинального режиссёра Майкла Бэй, нежелание Уилла Смита возвращаться к роли плохого парня и постоянные переносы премьеры (в последний раз дату выхода отодвинули на 8 ноября 2018 года).

В лице Карнахана «Плохие парни 3» потеряли не только режиссёра, но и сценариста. Впрочем, официально кино не отошло в производственный ад. Съёмки запланированы на осень этого года и никто пока не думает их отменять.

Студия Sony уже приступила к поискам нового режиссёра и сценариста. Может быть, есть шанс вернуть Бэя, он как раз собирается завязать с роботами.

Карнахан, вероятнее всего, займётся постановкой американского ремейка индонезийского экшена «Рейд».

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