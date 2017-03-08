Роли исполняют: Ева Грин, Джессика Хенвик и Ти Джей Миллер

Еву Грин зовут в художественную экранизацию диснеевского мультфильма «Дамбо». Сюжетом предусмотрено три человеческих персонажа, одного из них может сыграть Ева.

Надо полагать, что на участии актрисы настаивает режиссёр фильма Тим Бёртон, решивший продолжить их кинематографический роман после двух совместных картин («Мрачные тени», «Дом странных детей»).

Мультик 1941 года рассказывал про циркового слонёнка, которому не давали спокойно жить из-за огромных ушей. Но потому он научился летать и всё равно остался слонёнком с большими ушами. Сценарий написал Эрен Крюгер.

Ранее на главные роли звали Тома Хэнкса и Уилла Смита.

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присоединились к Кристен Стюарт в экшен-триллере Underwater

Стюарт играет роль учёного, изнурённого тяжёлой работой по изучению океанического дна. После того как сильнейшее землетрясение уничтожает подводную станцию, выжившие должны преодолеть две мили невероятно опасного пути, чтобы добраться до безопасного места. Фильм описывают как подводную версию «Армагеддона».

Хенвик и Миллер изобразят других подводных исследователей.

Уильям Юбэнк («Сигнал») режиссирует постановку, съёмки стартуют в марте.