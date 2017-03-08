Редкий многосерийный проект Грега Берланти телеканал The CW закрывает после первого сезона. Новая подростковая драма, подоспевшая на замену завершающимся «Дневникам вампира», исключением не стала. Второй сезон «Ривердейла» — дело решённое.

Крайне вольная экранизация культовой серии комиксов «Арчи», стартовавшая в зимнее межсезонье, повествует о жителях внешне благополучного городка Ривердейл, скрывающего множество тёмных и порой смертельно опасных тайн.

Второй сезон «Ривердейл» заработал благодаря благоприятным рейтинговым показателям. Результаты просмотров в премьерный вечер на The CW у сериала средние — общая аудитория в 1,5 млн зрителей при коэффициенте 0,4 в демо «18–49 лет». А вот отложенные просмотры и просмотры на цифровых платформах выглядят куда лучше. За неделю рейтинговые показатели каждого эпизода в ключевой демографической категории «18–34» увеличиваются на 78% и на 85% в том же демо возрастает количество просмотров за неделю среди женской аудитории.

Во втором сезоне «Ривердейла» к своим ролям вернутся Кей Джей Апа (Арчи Эндрюс), Лили Рейнхарт (Бетти Купер), Камила Мендес (Вероника Лодж), Эшли Мюррей (Джози Маккой), Коул Спроус (Джагхед Джонс) и Мэделин Петч (Шерил Блоссом).

Исполнительными продюсерами наряду с Берланти («Стрела», «Флэш») выступают Роберто Агирре-Сакаса, Сара Шехтер и Джон Голдуотер. Производственным процессом заправляют Warner Bros. Television, CBS Television Studios и Berlanti Productions.