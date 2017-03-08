 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ играет: Earth Defense Force 4.1 Рецензия и отзывы на игру Torment: Tides of Numenera Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 39: Самые важные игры Новые сериалы 27 февраля — 5 марта Новости аниме — лучшее за неделю
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: www.comingsoon.netdeadline.comtvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:

Канал The CW обеспечил сериалу «Ривердейл» второй сезон

Редкий многосерийный проект Грега Берланти телеканал The CW закрывает после первого сезона. Новая подростковая драма, подоспевшая на замену завершающимся «Дневникам вампира», исключением не стала. Второй сезон «Ривердейла» — дело решённое.

Крайне вольная экранизация культовой серии комиксов «Арчи», стартовавшая в зимнее межсезонье, повествует о жителях внешне благополучного городка Ривердейл, скрывающего множество тёмных и порой смертельно опасных тайн.

Второй сезон «Ривердейл» заработал благодаря благоприятным рейтинговым показателям. Результаты просмотров в премьерный вечер на The CW у сериала средние — общая аудитория в 1,5 млн зрителей при коэффициенте 0,4 в демо «18–49 лет». А вот отложенные просмотры и просмотры на цифровых платформах выглядят куда лучше. За неделю рейтинговые показатели каждого эпизода в ключевой демографической категории «18–34» увеличиваются на 78% и на 85% в том же демо возрастает количество просмотров за неделю среди женской аудитории.

Во втором сезоне «Ривердейла» к своим ролям вернутся Кей Джей Апа (Арчи Эндрюс), Лили Рейнхарт (Бетти Купер), Камила Мендес (Вероника Лодж), Эшли Мюррей (Джози Маккой), Коул Спроус (Джагхед Джонс) и Мэделин Петч (Шерил Блоссом).

Исполнительными продюсерами наряду с Берланти («Стрела», «Флэш») выступают Роберто Агирре-Сакаса, Сара Шехтер и Джон Голдуотер. Производственным процессом заправляют Warner Bros. Television, CBS Television Studios и Berlanti Productions.

+ Обсудить
Темы
 
Ривердейл
 23 декабря 2016 года«Ривердэйл» — второй трейлер 23 февраляЗейн Холц сыграет в пилоте «Искателей» от The CW 22 февраляThe CW объявил дату выхода третьего сезона «Я — зомби» 4 февраляThe CW отложил разработку ребута «Зачарованных» и сериальной версии фильма «Пропащие ребята» 9 январяВторой сезон сериала «Константин» будет анимационным 9 январяКанал The CW объявил о продлении семи своих сериалов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Канал The CW объявил о продлении семи своих сериалов
 
Новые сериалы 23–29 января
 
«Ривердэйл» — второй трейлер

Тоже интересно

 
Кино «Мстители: Эра Альтрона»: Рецензия Бомжа (с русскими субтитрами)
 
Кино «Другой мир: Следующее поколение» — международный трейлер
 
Кино Чёрная вдова в доспехах
 
Трейлер сериала «Смертельное оружие»
 
Игры Анонс новой консоли Nintendo Switch
 
Кино Трейлер фильма «Шеф»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика