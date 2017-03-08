Телевизионный канал ABC зачислил в основной актёрский состав пилотного эпизода криминальной драмы «Саламандра» Джона Легуизамо (фильмы «Линкольн для адвоката», «Джон Уик 2», сериал «Родословная»).

Проект, основанный на бельгийском многосерийном оригинале 2012 года, повествует о техногении-мизантропе Итане, нанимающем специалиста по психиатрии из Министерства национальной безопасности по имени Нора (Эллисон Миллер). Она должна помочь главному герою выследить таинственного грабителя-виртуоза, обчистившего шестьдесят шесть банковских ячеек сильных мира сего. Легуизамо сыграет Дэвида Варгаса — лучшего друга Итана, бывшего копа, работающего барменом в дешёвой забегаловке на Десятой авеню в Манхэттене.

Сценарий пишут вместе работавшие над «Шпионкой» Джош Аппелбаум, Андре Немец, Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг, которые вдобавок выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Эви Ниром, Алоном Штруцманом, Питером Трауготтом и Рэйчел Каплан. Пилот срежиссирует Гэри Фледер («Искусство большего»). Производством заведует ABC Studios.