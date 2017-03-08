Появилось официальное подтверждение того, что было уже и так известно, — второй сезон сериала «Табу» одобрен каналами BBC One и FX.

События исторической драмы разворачивается в Лондоне 1814 года. Джеймс Кезайя Дилейни (Том Харди) возвращается из долгих скитаний по Африке с пригоршней добытых хитростью алмазов и далеко идущими планами. Отказавшись продавать семейный бизнес воротилам из Ост-Индской компании, он решает бросить им вызов, сколотив собственную судовладельческую империю. Очень скоро главный герой оказывается в центре невероятно опасной игры, которая может стоить ему всех его денег и самой жизни.

Наряду с Харди в восьмисериной драме снялись Уна Чаплин, Джесси Бакли, Джонатан Прайс, Эдвард Хогг, Стивен Грэм, Лео Билл, Дэвид Хейман, Франка Потенте, Майкл Келли, Джейсон Уоткинс, Том Холландер, Марк Гэтисс и другие. Пока неизвестно, кто из актёров, исключая тех, чьи персонажи погибли, вернётся к своим ролям во втором сезоне сериала «Табу».

Сценарий продолжит писать Стивен Найт («Острые козырьки»), который вдобавок числится исполнительным продюсером проекта наравне с Ридли Скоттом, Кейт Кроу, Дином Бейкером, Томом и Чипсом Харди. Производственным процессом занимаются Scott Free London и Hardy Son & Baker Entertainment.