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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

FX и BBC One продлили сериал «Табу» на второй сезон

Появилось официальное подтверждение того, что было уже и так известно, — второй сезон сериала «Табу» одобрен каналами BBC One и FX.

События исторической драмы разворачивается в Лондоне 1814 года. Джеймс Кезайя Дилейни (Том Харди) возвращается из долгих скитаний по Африке с пригоршней добытых хитростью алмазов и далеко идущими планами. Отказавшись продавать семейный бизнес воротилам из Ост-Индской компании, он решает бросить им вызов, сколотив собственную судовладельческую империю. Очень скоро главный герой оказывается в центре невероятно опасной игры, которая может стоить ему всех его денег и самой жизни.

Наряду с Харди в восьмисериной драме снялись Уна Чаплин, Джесси Бакли, Джонатан Прайс, Эдвард Хогг, Стивен Грэм, Лео Билл, Дэвид Хейман, Франка Потенте, Майкл Келли, Джейсон Уоткинс, Том Холландер, Марк Гэтисс и другие. Пока неизвестно, кто из актёров, исключая тех, чьи персонажи погибли, вернётся к своим ролям во втором сезоне сериала «Табу».

Сценарий продолжит писать Стивен Найт («Острые козырьки»), который вдобавок числится исполнительным продюсером проекта наравне с Ридли Скоттом, Кейт Кроу, Дином Бейкером, Томом и Чипсом Харди. Производственным процессом занимаются Scott Free London и Hardy Son & Baker Entertainment.

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 2 мартаРецензия и отзывы на сериал «Табу» 24 декабря 2016 года«Табу» — второй трейлер 26 сентября 2016 годаКомикс «Деревья» превратят в сериал
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