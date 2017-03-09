Руководство кабельного канала Showtime справедливо рассудило, что противостояние Акса и Роадса выдержит испытание временем, и без лишних проволочек обеспечило сериалу «Миллиарды» третий сезон, премьера которого состоится в начале следующего года.

В центре истории — непримиримая вражда владельца хедж-фонда Бобби Аксельрода (Дэмиэн Льюис) и блестящего федерального прокурора США Чака Роадса (Пол Джаматти), мечтающих извести друг друга. Сериал в красках демонстрирует закулисье захватывающего и беспощадного мира финансовых воротил Нью-Йорка.

Продление на третий сезон «Миллиарды» заработали благодаря вере канала в мастерство создателей и стабильным рейтингам. Первый эпизод второго сезона с учётом отложенных просмотров на различных цифровых платформах собрал у телеэкранов 4,4 млн человек.

В третьем сезоне «Миллиардов» к своим ролям наряду с Льюисом и Джаматти вернутся Мэгги Сиф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл и другие.

Шоураннерами, исполнительными продюсерами и сценаристами проекта выступают соавторы фильмов «Тринадцать друзей Оушена» и «Шулера» Брайан Коппельман и Дэвид Левин в сотрудничестве с финансовым журналистом Эндрю Россом Соркином. Второй сезон финансовой драмы стартовал в эфире Showtime 19 февраля.