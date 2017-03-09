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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Студия Sony снимет кино про убегающего наркобарона

Студия Sony подобрала права на экранизацию книги Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of the American Lawman Who Captures the World’s Most-Wanted Drug Lord.

Главное действующее лицо первоисточника — Хоакин «Эль Чапо» Гусман. Мужчина не только управлял целым наркокартелем и считался самым могущественным криминальным авторитетом всех времён, но и прекрасно сбегал из тюрем. Трижды он попадал в сводки новостей после успешных побегов из исправительных учреждений. Государственным структурам приходилось организовывать масштабные облавы; в последний раз его поймали в 2016 году и экстрадировали в США.

Студия Fox планирует снимать триллер «Картель» по мотивам книги, где изложена придуманная история, вдохновлённая похождениями «Эль Чапо». Режиссирует кино Ридли Скотт.

Sony рассчитывает привлечь к производству известного постановщика: имя Майкла Бэя стоит во главе списка.

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 24 июля 2015 годаРидли Скотт и Леонардо Дикаприо организуют картель 17 октября 2008 годаНаркооснователь
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