Студия Sony снимет кино про убегающего наркобарона

Студия Sony подобрала права на экранизацию книги Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of the American Lawman Who Captures the World’s Most-Wanted Drug Lord.

Главное действующее лицо первоисточника — Хоакин «Эль Чапо» Гусман. Мужчина не только управлял целым наркокартелем и считался самым могущественным криминальным авторитетом всех времён, но и прекрасно сбегал из тюрем. Трижды он попадал в сводки новостей после успешных побегов из исправительных учреждений. Государственным структурам приходилось организовывать масштабные облавы; в последний раз его поймали в 2016 году и экстрадировали в США.

Студия Fox планирует снимать триллер «Картель» по мотивам книги, где изложена придуманная история, вдохновлённая похождениями «Эль Чапо». Режиссирует кино Ридли Скотт.

Sony рассчитывает привлечь к производству известного постановщика: имя Майкла Бэя стоит во главе списка.