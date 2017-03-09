Трёхминутный трейлер «Форсажа 8» больше похож на «Бросок кобры 3» (присутствие Дуэйна Джонсона как бы намекает). Теперь это уже полная ненаучная-фантастика.

Также трейлер «Форсажа 8» выходит на новый уровень отрицания законов мироздания, но (как обычно) хорошем смысле.

Дом и Летти наслаждаются медовым месяцем, Брайан и Миа решили спрыгнуть с покорения новых уровней, а остальные члены семьи чисты перед законом. В общем, вся команда обрела подобие нормальной жизни. Но когда загадочная женщина (Шарлиз Терон) увлекает Дома в притягательный для него преступный мир, он предаёт ближайших товарищей, которым предстоят зубодробительные испытания.

От побережья Кубы до городских улиц Нью-Йорка и арктических льдов Баренцева моря — наша элитная команда должна остановить банду анархистов и предотвратить хаос на мировой арене. Всё для того чтобы вернуть домой человека, сделавшего их семьёй.

Снимает фильм режиссёр Ф. Гэри Грей («Голос улиц», «Законопослушный гражданин»), а выход ленты в прокат запланирован на 14 апреля 2017 года.