 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ играет: The Witcher «Утиные истории» — трейлер Оглашены системные требования Middle-earth: Shadow of War Премия «Оскар 2017» — победители и обсуждение церемонии в прямом эфире Открытие канала «КГ-Портала» в Telegram
14
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Полное описание сюжета «Тора: Рагнарёка»

«Тор: Рагнарёк» ранее ограничивался скромным описанием сюжета, теперь настало время полного описания истории триквела.

Сюжет рассказывает, как Тор прибывает в Асгарад после серии тревожных слухов из дома. Там он узнаёт, что система управления замаскированного под Одина Локи приводит к интересным юридическим казусам — на волю выходит преступница Хелла. Тор и Хелла вступают в битву, которая заканчивается для протагониста крайне печально — его выбрасывают а планету Сакаар под управлением харизматического, но хитрозадого Грандмастера. Новый поворот сюжета и Тор знакомится с Валькирией, чтобы стать гладиатором и сразиться с действующим чемпионом — Халком. Также он теряет свою фирменную причёску и Мьёльнира.

Мстители быстро находят общий язык и отправляются в планетарное путешествие.

Режиссёр Тайка Вайтити подошёл к съёмкам «Тора: Рагнарёка» по-новому. Если верить его словам, то он разрушил все старые идеи и создал нечто новое, даже персонажи изменились, чтобы у зрителей появилось ощущение абсолютного нового «Тора».

Главные роли исполняют Крис Хемсворт, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Джейми Александр, Энтони Хопкинс, Кейт Бланшетт, Джефф Голдблюм, Тесса Томпсон и Карл Урбан.

«Тор: Рагнарёк» выйдет 3 ноября.

14 Обсудить
 
Денис Файзулин
Лучший комментарий
+27
 8 марта«Тор: Рагнарёк» — промо-арт и кадры 14 февраляПромо-арт: «Тор: Рагнарёк» и «Чёрная Пантера» 20 декабря 2016 годаХалк и Тор встретятся на планете Халка 25 сентября 2016 годаСэм Нилл сыграл небольшую роль в фильме «Тор: Рагнарёк» 30 августа 2016 года«Тор: Рагнарёк» — промо-ролик «Как Тор провёл Гражданскую войну» (с русскими субтитрами) 23 августа 2016 года«Тор: Рагнарёк» под музыку новой волны
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Тор: Рагнарёк» — промо-арт и кадры
 
«Нелюди» Кевина Файги и «Мстители: Война бесконечности» Джо Руссо
 
Будущие фильмы Marvel: Кратко о главном

Тоже интересно

 
Отрывок из фильма «Люди Икс: Апокалипсис»
 
Кадры из фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Сериалы Телеовощи. Выпуск 95: Морковь и палка
 
Лазер-шоу «Юная лига». Выпуск 9
 
«Чужой» Бломкампа — достойный конец Рипли
 
Рецензия и отзывы на фильм «Ла-Ла Ленд»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика