«Тор: Рагнарёк» ранее ограничивался скромным описанием сюжета, теперь настало время полного описания истории триквела.

Сюжет рассказывает, как Тор прибывает в Асгарад после серии тревожных слухов из дома. Там он узнаёт, что система управления замаскированного под Одина Локи приводит к интересным юридическим казусам — на волю выходит преступница Хелла. Тор и Хелла вступают в битву, которая заканчивается для протагониста крайне печально — его выбрасывают а планету Сакаар под управлением харизматического, но хитрозадого Грандмастера. Новый поворот сюжета и Тор знакомится с Валькирией, чтобы стать гладиатором и сразиться с действующим чемпионом — Халком. Также он теряет свою фирменную причёску и Мьёльнира.

Мстители быстро находят общий язык и отправляются в планетарное путешествие.

Режиссёр Тайка Вайтити подошёл к съёмкам «Тора: Рагнарёка» по-новому. Если верить его словам, то он разрушил все старые идеи и создал нечто новое, даже персонажи изменились, чтобы у зрителей появилось ощущение абсолютного нового «Тора».

Главные роли исполняют Крис Хемсворт, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Джейми Александр, Энтони Хопкинс, Кейт Бланшетт, Джефф Голдблюм, Тесса Томпсон и Карл Урбан.

«Тор: Рагнарёк» выйдет 3 ноября.