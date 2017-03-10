 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Nioh Ноль кадров в секунду. Выпуск 151: Но это не точно FX и BBC One продлили сериал «Табу» на второй сезон «Утиные истории» — трейлер Рецензия и отзывы на игру Torment: Tides of Numenera
14
КИНО
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Вино, Домино и Дэдпул

Звезда и продюсер серии фильмов «Дэдпул» Райан Рейнольдс зашёл в твиттер-пространство для опровержения слуха, что роль Домино в «Дэдпуле 2» досталась Жанель Монэ («Лунный свет») и заодно назвал имя актрисы, которая действительно исполнит главную женскую роль в сиквеле.

Зази Битц (сериал «Атланта») изобразит смертельно опасную наёмницу со способностью манипулировать вероятностями в свою пользу. Станет ли Домино любовным интересом Дэдпула пока не известно.

В «Дэдпуле 2» также появится Кейбл — путешествующий во времени сын Циклопа. У этого персонажа невероятно запутанная история происхождения, поэтому в фильме, скорее всего, просто пошутят на эту тему и не будут вдаваться в подробности. Кастинг на роль всё ещё продолжается.

Съёмки «Дэдпула 2» уже невероятно близки, даже умудрились сделать тизер. Также параллельно идёт разработка «Дэдпула 3», где будут представлены персонажи команды «Икс Форс».

Дэдвид Литч («Джон Уик») режиссирует фильм по сценарию Пола Верник и Ретта Риз. Также сценаристов первой части консультирует Дрю Годдард («Хижина в лесу»).

Премьера намечена на 2018 год.

14 Обсудить
Темы
 
Дэдпул 2
 4 марта«Дэдпул 2» — тизер-трейлер 3 мартаПоиски Кейбла для «Дэдпула 2» могут остановиться на Дэвиде Харборе 9 декабря 2016 годаПо словам Райана Рейнольдса, «Дэдпул 2» не станет масштабнее 15 ноября 2016 годаКак Сверхзвуковую Боеголовку поменяли на Эго — Живую Планету 10 ноября 2016 годаБольшие планы студии 20th Century Fox на «Дэдпула 3» и не только
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Дэдпул 2» — тизер-трейлер
 
Поиски Кейбла для «Дэдпула 2» могут остановиться на Дэвиде Харборе
 
Патрик Стюарт решил попрощаться с ролью Профессора Икс

Тоже интересно

 
Оставьте Бэя в покое!
 
Набитый чердак Леонардо Дикаприо
 
Алисия Викандер — Лара Крофт из гробниц
 
Студия Marvel пока не знает, как поступить с Блэйдом
 
Отряд самоубийц не научит плохому
 
«Байбаймэн» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика