Звезда и продюсер серии фильмов «Дэдпул» Райан Рейнольдс зашёл в твиттер-пространство для опровержения слуха, что роль Домино в «Дэдпуле 2» досталась Жанель Монэ («Лунный свет») и заодно назвал имя актрисы, которая действительно исполнит главную женскую роль в сиквеле.

Зази Битц (сериал «Атланта») изобразит смертельно опасную наёмницу со способностью манипулировать вероятностями в свою пользу. Станет ли Домино любовным интересом Дэдпула пока не известно.

В «Дэдпуле 2» также появится Кейбл — путешествующий во времени сын Циклопа. У этого персонажа невероятно запутанная история происхождения, поэтому в фильме, скорее всего, просто пошутят на эту тему и не будут вдаваться в подробности. Кастинг на роль всё ещё продолжается.

Съёмки «Дэдпула 2» уже невероятно близки, даже умудрились сделать тизер. Также параллельно идёт разработка «Дэдпула 3», где будут представлены персонажи команды «Икс Форс».

Дэдвид Литч («Джон Уик») режиссирует фильм по сценарию Пола Верник и Ретта Риз. Также сценаристов первой части консультирует Дрю Годдард («Хижина в лесу»).

Премьера намечена на 2018 год.