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Даты выхода: Rain World, Rime, The Franz Kafka Videogame и другие

Целый ряд относительно нишевых игр обзавёлся за последнюю пару датами выхода — так почему не собрать их в одну новость?

  • 23 марта выйдет Bye-Bye Boxboy, третья часть серии платформеров-головоломок с 3DS.

  • 28 марта объявится долгожданный платформер Rain World, поразивший аудиторию «Кикстартера» своей анимацией ещё в 2014 году.

  • 6 апреля Daedalic Entertainment издаст многообещающий квест-долгострой русского разработчика Дениса Галанина — The Franz Kafka Videogame.

  • 18 апреля состоится релиз дюже красивого платформера Wonder Boy: The Dragon's Trap — ремейка одноимённой игры 1989 года.

  • 2 мая на западе выйдет The Caligula Effect для PS Vita — jRPG по сценарию автора первых двух частей серии Persona.

  • 5 мая выходит World to the West, трёхмерная игра, действие которой развернётся в мире неплохой метроидвании под названием Teslagrad.

  • 17 мая в продажу поступит шутер Farpoint, созданный эксклюзивно для PlayStation VR.

  • 26 мая до релиза доберётся вдохновлённая играми Team Ico исследовательская головоломка Rime от студии Tequila Works.Трейлер Rain World:

 
 

Трейлер The Franz Kafka Videogame:

 
 

Трейлер The Caligula Effect:

 
 

Трейлер World to the West:

 
 
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Видео Rain World (PC, PlayStation 4) Видеоигра Франца Кафки (Android, iOS, PC) Wonder Boy: The Dragon's Trap (PC, PlayStation 4, Xbox One) The Caligula Effect (PS Vita) World to the West Farpoint (PlayStation 4) Rime (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One)
 14 января 2014 годаПостапокалиптическая киса 12 декабря 2013 годаРецензия на игру Teslagrad 4 январяНовое явление игры Rime от Tequila Works 3 февраля 2014 годаТрейлер игры The Franz Kafka Videogame
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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