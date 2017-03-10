Даты выхода: Rain World, Rime, The Franz Kafka Videogame и другие

Целый ряд относительно нишевых игр обзавёлся за последнюю пару датами выхода — так почему не собрать их в одну новость?
23 марта выйдет Bye-Bye Boxboy, третья часть серии платформеров-головоломок с 3DS.
28 марта объявится долгожданный платформер Rain World, поразивший аудиторию «Кикстартера» своей анимацией ещё в 2014 году.
6 апреля Daedalic Entertainment издаст многообещающий квест-долгострой русского разработчика Дениса Галанина — The Franz Kafka Videogame.
18 апреля состоится релиз дюже красивого платформера Wonder Boy: The Dragon's Trap — ремейка одноимённой игры 1989 года.
2 мая на западе выйдет The Caligula Effect для PS Vita — jRPG по сценарию автора первых двух частей серии Persona.
5 мая выходит World to the West, трёхмерная игра, действие которой развернётся в мире неплохой метроидвании под названием Teslagrad.
17 мая в продажу поступит шутер Farpoint, созданный эксклюзивно для PlayStation VR.
26 мая до релиза доберётся вдохновлённая играми Team Ico исследовательская головоломка Rime от студии Tequila Works.Трейлер Rain World:
Трейлер The Franz Kafka Videogame: