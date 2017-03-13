Кто такой герой? Тот, кто готов помочь в трудную минуту. Тот, кем восхищаются, о ком говорят и кого восхваляют. Герой — это не тот, кто ищет славы, а тот, кого она ищет сама. А ещё герой — это тот, кто возвращает надежду отчаявшимся. А надежда, как известно, умирает последней.

Всё это относится и к персонажам манги «Моя геройская академия» (Boku no Hero Academia) японского мангаки Кохэя Хорикощи — автора «Сумеречного зоопарка» и «Звёздного завоевателя Балджа». В 2015 году серия была номинирована на ежегодную премию «Манга Тайсё», а американская компания Viz Media почти сразу приобрела права на её распространение, и уже 4 августа 2015 года был выпущен первый том на английском языке. Так началось покорение мира «Моей геройской академией». Ещё до премьеры аниме-экранизации знаменитый Масащи Кищимото — автор «Наруто» — официально передал эстафету «Воли огня» («Хи но Ищи») новому поколению сёнэна, и термин «Хи но Ищи» как нельзя лучше выражает смысл звания «Символ мира».

Главный герой — Мидория Изуку, четырнадцатилетний мальчишка, оканчивающий среднюю школу и уверенный только в одном: он абсолютно нормальный, во всех смыслах этого слова. Тем не менее это не мешает ему мечтать о том, что однажды он станет супергероем. По воле судьбы Мидория попадает в лапы монстра, и спасает его не кто иной, как герой его детства Всемогущий. С этого момента и начинается всё самое интересное…

Это история о том, как эпически закручиваются события в жизни Мидории после трагедии: о приобретении причуды (так здесь называют сверхспособности); об обучении в академии для будущих супергероев; о взаимоотношениях с наставником; о проблеме принятия причуды как части себя; о соперничестве и попытках доказать себе и всем вокруг, что он справится с ношей вопреки всему. А ещё в этой истории очень много дружбы, юмора и драмы.

Рисунок

Одна из важных особенностей манги «Моя геройская академия» — детализированное изображение персонажей. Немало внимания автор уделяет рисовке и проработке визуальных нюансов уникальных способностей героев.

Давным-давно юный Кохэй посмотрел «Человека-паука» Сэма Рэйми и так проникся, что навеки стал поклонником американской супергероики, причём не только в фильмах, но и в комиксах. Мангаку поразило, как умело западные художники орудуют таким мрачным на первый взгляд чёрным цветом, насколько эффектно и драматично воспринимаются сцены с его использованием.

И это нашло своё отражение в визуальном исполнении манги «Моя геройская академия». Несмотря на то, что в одном и том же кадре присутствуют персонажи, нарисованные в разных стилях (как реалистичные, так и гротескные), постоянные скачки от реального к нереальному и шикарная эмоциональная рисовка придают манге те особые лёгкость, динамичность и выразительность, которые позволяют ей соревноваться с комиксами за место в сердцах поклонников этого вида искусства.

Если смотреть первый сезон аниме после прочтения манги, может возникнуть ощущение затянутости: ожившие сцены сражений, что так увлекают в манге Boku no Hero Academia (благодаря кинематографическим планам, игре с перспективой, динамичности рисунка), слишком поверхностно выглядят в аниме. В интервью представители студии Bones уверяли, что «постараются соответствовать стилистике автора», но результат далёк от нетипичного стиля повествования мангаки, несмотря на то что над аниме трудился дизайнер персонажей Ёщихико Умакощи. Впрочем, сам мангака не жалуется.

Стоит упомянуть и непривычное звукоподражание. Автор совместил восточную и западную ономатопеи, но в большинстве случаев западную использует во время схваток, хотя есть и исключения для усиления эффекта.

Темы

Одной из популярнейших тем в японской массовой культуре являются человеческие взаимоотношения. Японцы придают большое значение поиску путей гармонизации межличностных коммуникаций и личности в целом. В манге Boku no Hero Academia представлены отношения Мидории с его героем Всемогущим, Мидории с другом-соперником Бакугоу, Тодароки с его отцом Старателем, и так далее. Они порождают большое количество сложных и противоречивых эмоций, вызывая интерес и сопереживание.

Основной сюжетной линией манги «Моя геройская академия», проходящей через всё повествование, выступает история о взаимоотношениях Изуку и Всемогущего. Слабеющий день ото дня Всемогущий и то и дело получающий травмы Изуку — это, пожалуй, не самая весёлая тема. Каждая победа достаётся потом и кровью. Чтобы хоть как-то «осветлить» происходящее, вводится дополнительный, повседневный сюжет: разношёрстные второстепенные персонажи (педантичный Иида, пошляк Минору Минеда и прочие) и сам учебный процесс немного снимают напряжение основной линии сюжета.

В аниме же тема взаимоотношений Изуку с другом выходит на первый план, и вообще первостепенной задачей первого сезона было заинтересовать зрителя и преподнести «Мою геройскую академию» как весёлое аниме.

Образы

В одном из немногих своих интервью Кохэй Хорикощи рассказал, как в детстве зачитывался мангой Dragon Ball, намекнув, что именно форма тела Сон Гоку, когда он перевоплощается в Супер Сайяна, могла послужить вдохновением для создания образа Всемогущего. В то же время герои атлетического телосложения характерны и для американских комиксов конца 1960 годов, начала Серебряного века комиксов.

Тогда качественно новый взгляд на графические романы художников и сценаристов Нила Адамса и Джима Стеранко произвёл фурор. Кинематографический подход оживил супергероев: более подробная отрисовка лиц, проработанное телосложение и натуральность жестов сделали их гораздо более интересными. Этими приёмами до сих пор пользуются даже современные мангаки. А тогда легендарный Осаму Тедзука первым сумел оценить все преимущества уподобления кино и начал активно привносить новшества в мангу, сделав её совершенно иной. В тяжёлое послевоенное время это было именно то, чего так не хватало читателям.

Автор манги «Моя геройская академия» сделал ставку на причудливую игру теней, баланс чёрного и многочисленных оттенков, а также грубые линии персонажей. В особенности Всемогущего — его автор рисует именно так во всех ракурсах, вне зависимости от ситуации.

Неудивительно, что именно Всемогущий является самым выдающимся и самобытным героем этой истории. Мангака полностью стилизовал его под персонажа американских комиксов. Речь идёт об устойчивой иконографии черт супергероя: мускулистое тело, обтягивающий костюм из фантастически яркой ткани, напыщенные фразы («Тебе больше не надо бояться! Почему, спросишь ты? Потому что здесь я!») и нарочитый оптимизм.

Как и авторы американских комиксов, мангака наделил Всемогущего уникальными отличительными чертами: торчащими наподобие шипов волосами и ослепительной широкой улыбкой. Есть мнение, что это гораздо оригинальнее, чем знаменитое S на груди Супермена, звезда на щите Капитана Америки или паук у Человека-паука.

С другой стороны, образ Тощинори (альтер эго Всемогущего) тоже выдержан не в стилистике этой истории. За счёт острых форм тела возникает ощущение отчуждённости персонажа, болезненной ранимости и сложности его натуры, что формирует по-японски красочный и драматичный образ супергероя.

В сети можно найти цитату некоего Гари Энджела (нам не удалось точно установить, кто это, но слова хорошие), описывающую двойственность натуры супергероев следующим образом: «С одной стороны, он лучше каждого из нас (суперсила, храбрость и так далее), и в то же время он — один из нас (как и все остальные, устаёт под вечер, волнуется). Американские герои парят высоко в небе, вызывая восторг и восхищение, но живут „за стенкой“ — мы можем разделись с ними чашку кофе или поплакаться им в жилетку». Во многих смыслах Всемогущий продолжает эту традицию супергероев Серебряного века. Вопреки своим стремлениям и пафосным облику и поведению он остаётся тем, кто каждый день сталкивается с внутренней борьбой. Он испытывает чувство бессилия за фасадом могущественности.

Всемогущему не чужды и личные проблемы. Ему тяжело даётся процесс обучения Мидории правильному использованию суперспособностей. Кроме того, его альтер эго — слабый и болезненный Тощинори, исхудавший и покрытый шрамами, который тяготится своими способностями, но в то же время не может их игнорировать, потому что он «Символ мира».

Я улыбаюсь и смеюсь, чтобы обмануть себя… и закопать чувство страха и напряжения глубоко внутри. Всемогущий

Невероятная сила дорого стоит, но подчас приносит множество проблем.

Суперспособности и человеческие слабости

Хорикощи в манге Boku no Hero Academia уделил пристальное внимание суперспособностям: техасский удар, детройтский удар, миссурийский удар, калифорнийский удар — характерные названия, не оставляющие сомнений в происхождении приёмов.

Нельзя не отметить, насколько интересен принцип действия причуды «Один за всех»: накопление силы и дальнейшая её передача другому человеку. Принцип схож с возможностями персонажа DC Comics Капитана Марвела, также известного как Шазам. Передача сил в американских комиксах тоже осуществляется от наставника ученику.

Шазам собственной персоной

Способность Шазама, как и «Один для всех», наделяет суперсилой, ловкостью, скоростью и даже защитой от психологических атак. Сила в случае Шазама исходит от шести мифических фигур, а в случае «Одного за всех» — накоплена предшественниками. Шазама даже провозгласили «Сильнейшим в мире смертных», что очень схоже с именем героя Кохэя Хорикощи.

Концепция Шазама (первоначально Капитан Марвел создавался по образу и подобию Супермена с единственным отличием: его альтер эго является мальчик десяти — двенадцати лет) сопоставима и с концепцией Мидории: подросток противостоит, с одной стороны, взрослому, а с другой — своим сверхспособностям. Перед нами вырисовывается второй образ Мидории: юный, волевой, но пользующийся силами как ребенок. Отсюда можно сделать вывод, что мы видим героя, который переживает внутренний «подростковый» конфликт. При этом супергерой решает свои психологические проблемы, используя мучительную внутреннюю раздвоенность и противоречия на благо общества.

С другой стороны, Кохэй упоминал в интервью, что является поклонником творчества Кацухиро Отомо, в частности манги «Акира», где его восхищает образ Тэцуо Щимы — подростка, наделённого невероятной силой, которой он пользуется, не задумываясь о последствиях, совершенно по-детски. А ещё он, как любой подросток, не умеет скрывать свои эмоции. Именно Тэцуо стал прототипом Бакугоу в манге «Моя геройская академия».

Легко провести параллель и с «Людьми Икс». Это тоже своего рода альтернативная версия настоящего, где живут люди с суперспособностями, проходящие обучение в специальной школе (после окончания которой становятся официально признанными супергероями, но это уже различие).

Герои японской массовой культуры демонстрируют противоречивые качества, и в нашем случае они наделены как пороками и слабостями (плаксивость Мидории, например), так и положительными сторонами и сильными чертами характера. В ответственные моменты они показывают и храбрость, и ум. Удача тоже на их стороне, хотя не всё и не всегда даётся им легко, а их слабые стороны так же важны для раскрытия персонажа, как и для развития сюжета.

Продолжения и перспективы

Второй сезон аниме анонсировали практически сразу по окончании первого, стартует он уже совсем скоро — 25 марта, с эпизода-рекапа.

Темой сезона станет спортивный фестиваль в академии UA. Ожидаются обилие мощных и захватывающих сцен и, конечно же, появление новых героев (на сайте аниме уже вывесили небольшое досье с описанием возможностей этих персонажей). Второй сезон обещает нам не только экшен, но и прогресс героев — тех же Изуку, Бакугоу, Тодороки — в личностном плане.

Хорикощи практически не задействован в работе над аниме, ему досталась позиция консультанта студии Bones в вопросах фонов и отдельных сцен; при этом сам автор, по его словам, очень ждёт выхода сериала.

Если рейтинги аниме продолжат расти (а они продолжат!), то в итоге мы, возможно, увидим, как Изуку Мидория повзрослеет. В прошлом году Кохэй Хорикощи по секрету сообщил, что на данный момент манга охватила только 20% сюжета, который замыслил автор. Излишне говорить, что взрослый контент рискует не понравиться юной аудитории Weekly Shonen Jump. Поэтому вероятнее всего, манга будет выпускаться отдельной серией, у которой, кстати, уже есть рабочее название — Boku no Hero 2: The Electric Boogaloo. В то же время Кохэй в интервью признался, что всё ещё может измениться.

В целом манга «Моя геройская академия» — это не что иное, как дань уважения американским супергеройским комиксам с традиционными чертами классического сёнэна. Как любое слияние восточной и западной культуры, кому-то она может прийтись не по вкусу, но ошеломляющее количество её поклонников говорит о том, что таких мало.