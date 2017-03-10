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Первоисточник: www.dailymail.co.uk Прямая ссылка на новость:

Штатные сценаристы бондианы вернутся на «Бонда 25»

Сценаристы Джеймса Бонда, как и их герой, всецело овладели искусством возвращения. Нил Пёрвис и Роберт Уэйд придумывали сюжеты для бондианы с 1999 года, когда вышел фильм «И целого мира мало» с Пирсом Броснаном в главной роли. Разумеется, «007: Спектр» тоже на их совести (правда, им помогали Джез Баттеруорт и Джон Логан). Они же напишут сценарий для «Бонда 25».

«Спектр» под режиссурой Сэма Мендеса («007: Координаты „Скайфолл“») собрал $ 880 млн. До сих пор исполнитель главной роли Дэниел Крэйг не определился со своим отношением к франчайзу. Он уже снялся в четырёх частях (упомянутые «Скайфолл» и «Спектр», а также — «Казино „Рояль“» и «Квант милосердия») и так умаялся взбалтывать водку-мартини, стрелять, обольщать женщин и разбивать дорогие машины, что грозился уйти в отставку. Крэйг сейчас держится на одном уровне с Пирсом Броснаном и отстаёт от Шона Коннери и Роджера Мура на три фильма (хотя один из фильмов Шона не признаётся каноном).

Недавно исполнительница роли Манипенни Наоми Харрис уверяла, что Дэниел остыл и уже смотрит на потенциальный многомиллионный денежный чек от «Бонда 25» намного благосклоннее.

Мистер Мендес точно не планирует продолжать бондить.

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 17 февраля«Счастливчик Логан» — кадр 10 октября 2016 годаДэниел Крэйг больше не ненавидит Джеймса Бонда 29 июня 2016 годаДэниел Крэйг погрозит Южному Централу 29 мая 2016 годаСэм Мендес не хочет старых историй со старым Бондом 27 мая 2016 годаДэниел Крэйг и Кэтрин Хейгл у счастливчика Содерберга 14 февраля 2016 годаБитва за Дэниела Крэйга
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