Сценаристы Джеймса Бонда, как и их герой, всецело овладели искусством возвращения. Нил Пёрвис и Роберт Уэйд придумывали сюжеты для бондианы с 1999 года, когда вышел фильм «И целого мира мало» с Пирсом Броснаном в главной роли. Разумеется, «007: Спектр» тоже на их совести (правда, им помогали Джез Баттеруорт и Джон Логан). Они же напишут сценарий для «Бонда 25».

«Спектр» под режиссурой Сэма Мендеса («007: Координаты „Скайфолл“») собрал $ 880 млн. До сих пор исполнитель главной роли Дэниел Крэйг не определился со своим отношением к франчайзу. Он уже снялся в четырёх частях (упомянутые «Скайфолл» и «Спектр», а также — «Казино „Рояль“» и «Квант милосердия») и так умаялся взбалтывать водку-мартини, стрелять, обольщать женщин и разбивать дорогие машины, что грозился уйти в отставку. Крэйг сейчас держится на одном уровне с Пирсом Броснаном и отстаёт от Шона Коннери и Роджера Мура на три фильма (хотя один из фильмов Шона не признаётся каноном).

Недавно исполнительница роли Манипенни Наоми Харрис уверяла, что Дэниел остыл и уже смотрит на потенциальный многомиллионный денежный чек от «Бонда 25» намного благосклоннее.

Мистер Мендес точно не планирует продолжать бондить.