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ИГРЫ
 
Первоисточник: blog.eu.playstation.com Прямая ссылка на новость:

Gran Turismo Sport — трейлер закрытого бета-теста

Затянувшаяся разработка Gran Turismo Sport наконец-то дошла до стадии, когда команде из Polyphony Digital потребовались тестеры из числа обычных игроков. Закрытый бета-тест стартует уже 17 марта, но первое время туда будут пускать лишь американских игроков. Записываться в надежде на участие, однако, стоит всем желающим — потихоньку количество получивших приглашения будет расширяться и захватит европейские территории.

Во время тестирования игроки получат доступ к постоянно меняющемуся списку трасс и автомобилей. А за тем, чтобы их всё время стравливали с близкими по уровню оппонентами, проследят данные в профиле гонщика: Sportsmanship Rating будет запоминать особенности поведения, а Driver Rating — скорость и успешность.

 
 
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