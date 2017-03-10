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Первоисточники: deadline.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Патриша Кларксон породнится с Эми Адамс в драме «Острые предметы»

Патриша Кларксон («Клиент всегда мёртв», «Карточный домик») влилась в актёрский состав восьмисерийной драмы HBO «Острые предметы» — телевизионной экранизации одноимённого бестселлера Гиллиан Флинн. На главную роль в проект давным-давно подписалась Эми Адамс («Прибытие», «Человек из стали»).

Опубликованный в 2006 году дебютный роман писательницы рассказывает о недавно выписавшейся из психиатрической клиники журналистке Камилле Прикер (Адамс), отправленной начальством в погоне за сенсацией в её родной захолустный городок, где произошло убийство двух маленьких девочек. Преследуемая внутренними демонами и страшными тайнами прошлого, главная героиня попытается сохранить остатки здравомыслия.

Патриша Кларксон примерит образ властной Адоры Креллин — матери Камиллы и королевы высшего общества Винд-Гэпа с полным набором скелетов в шкафу. Роль Эммы — тринадцатилетней сестры главной героини, живущей двойной жизнью, досталась малоизвестной австралийской актрисе Элайзе Скэнлен.

Адаптацией сценария займётся Марти Ноксон («Безумцы», «Побег») в соавторстве в автором литературного первоисточника. Режиссёрское кресло занял Жан-Марк Валле («Большая маленькая ложь»). В команду исполнительных продюсеров помимо Флинн, Ноксон, Валле и Адамс влились Джейсон Блум, Чарльз Лэйтон, Джессика Роудс и Нэйтан Росс. Производственный процесс доверили Entertainment One Television.

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
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