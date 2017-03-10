Патриша Кларксон («Клиент всегда мёртв», «Карточный домик») влилась в актёрский состав восьмисерийной драмы HBO «Острые предметы» — телевизионной экранизации одноимённого бестселлера Гиллиан Флинн. На главную роль в проект давным-давно подписалась Эми Адамс («Прибытие», «Человек из стали»).

Опубликованный в 2006 году дебютный роман писательницы рассказывает о недавно выписавшейся из психиатрической клиники журналистке Камилле Прикер (Адамс), отправленной начальством в погоне за сенсацией в её родной захолустный городок, где произошло убийство двух маленьких девочек. Преследуемая внутренними демонами и страшными тайнами прошлого, главная героиня попытается сохранить остатки здравомыслия.

Патриша Кларксон примерит образ властной Адоры Креллин — матери Камиллы и королевы высшего общества Винд-Гэпа с полным набором скелетов в шкафу. Роль Эммы — тринадцатилетней сестры главной героини, живущей двойной жизнью, досталась малоизвестной австралийской актрисе Элайзе Скэнлен.

Адаптацией сценария займётся Марти Ноксон («Безумцы», «Побег») в соавторстве в автором литературного первоисточника. Режиссёрское кресло занял Жан-Марк Валле («Большая маленькая ложь»). В команду исполнительных продюсеров помимо Флинн, Ноксон, Валле и Адамс влились Джейсон Блум, Чарльз Лэйтон, Джессика Роудс и Нэйтан Росс. Производственный процесс доверили Entertainment One Television.