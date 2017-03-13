Впечатления: Northgard в раннем доступе

Тема средневековой Скандинавии в играх затрагивается регулярно, но не сказать чтобы с завидной частотой. А когда разработчики всё-таки открывают врата Хельхейма, то из оных чаще всего выходит подгнивший драугр, которому путь обратно в Вальхаллу закрыт. Среди видных проектов последних лет, целиком посвящённых Мидгарду, редко встречались по-настоящему достойные: кроме The Banner Saga вспомнить особенно и нечего. А уж стратегий в реальном времени на территории ближайших предков шведов, датчан и норвежцев, кажется, и вовсе единицы. Штурмующая топы продаж Steam прямиком из раннего доступа игра Northgard сочетает в себе непопулярную обёртку в виде фольклорного наследия северных народов с относительно редким сегодня жанром RTS в духе Civilization и The Settlers. И забегая вперёд, надо сказать, что этот сплав прекрасно работает и обещает детищу Shiro Games светлое будущее.

По механике Northgard напоминает ту же Civilization — с той разницей, что действие происходит в реальном времени, а чтобы разобраться во всех азах геймплея и банально начать играть, не нужно проходить тренировку длительностью в несколько часов. Более того, никакого туториала здесь нет вовсе: никто не ведёт за ручку, рассказывая об основах игрового процесса. Разве что изредка появляются небольшие контекстные подсказки — на случай, если вы упустили какую-нибудь важную в данный момент деталь. Но быстро выясняется, что обучение и не нужно: «фундамент» Northgard не отличается большой глубиной и оказывается настолько интуитивно понятен, что разобраться во всех необходимых для комфортной игры аспектах — дело примерно получаса. При этом низкий порог вхождения не свидетельствует о геймплейной скудности. Это скорее тот случай, когда говорят: «Easy to learn, hard to master».

Режим кампании и мультиплеер пока отсутствуют, но уже красуются в главном меню с подписью «Coming soon». Сейчас доступен только режим одиночной игры — его вполне достаточно, чтобы познакомиться с Northgard поближе и подготовиться к будущим сетевым баталиям. Перед началом партии, длящейся в среднем около часа, на выбор дают один из трёх названных в честь волшебных скандинавских животных кланов: военно-ориентированный клан волка (Фенрир), делающий упор на ненасильственную экспансию клан оленя (Эйктюрнир) и имеющий преимущество в добыче ресурсов клан козы (Хейдрун). Затем следует процесс случайной генерации карты... и тут к игре появляется первая и пока главная претензия, причину которой разработчики, хочется верить, искоренят к релизу, если не раньше. Дело в том, что карта поделена на небольшие зоны с разным наполнением: на одних находятся определённые ресурсы; на других гнездятся кровожадные Валькирии; на третьих — уникальные сооружения, необходимые для альтернативного пути к победе (об этом позже). И вселенский рандом, отвечающий за расположение этих зон, явно претендует на статус хаотичного зла. Иной раз после исследования ближайших окрестностей, покрытых туманом войны, получается такой расклад: вокруг одни волки, внезапно оказавшаяся преступно близко территория соперника и полное отсутствие жизненно важных ресурсов. В это же время ваши сопартийцы могут купаться в любви Фортуны, безбедно существовать всю игровую сессию и без труда забрать незаслуженную победу.

Кстати, о победах. На манер всё той же Civilization тут есть несколько путей её достижения: четыре стандартных и один дополнительный. Классическое уничтожение всех конкурентов, пик научного развития, финансовое превосходство и триумф всеподавляющего влияния — это то, что вы вольны выбирать в каждой партии. Но к этому на карте добавляется случайная победная цель: например, божественная кузница, где необходимо выковать меч самого Одина; или древо жизни Иггдрасиль, захват которого дарует хоть и не вечную молодость, но выигрыш в матче точно. На практике достичь победы пока проще всего завоеванием и накоплением определённой суммы, а сложнее всего — путём влияния. И если с первыми двумя всё понятно, то признание вас властителем земли скандинавской — это микс из всех основных целей, где от каждой оттяпано по чуть-чуть. На достижение такой победы влияет буквально всё: захват территорий, апгрейд построек, количество организованных пиров (они временно ускоряют сбор ресурсов в обмен на еду) и многое другое. Научная победа напрямую зависит от прокачанного на должном уровне древа технологий с его тремя ветвями: собирательской, военной и экономической. И как ни странно, выбранный в начале партии класс не заставляет вас придерживаться определённой стези развития. На это намекает и сама игра: в каждом из путей есть уникальные для клана улучшения. Так что никто не запрещает выбрать агрессивных волков, а потом стать самым умным на карте и задавить всех интеллектом.

Залог победы — скорость вашего стратегического мышления. От игрока не требуется делать 500 кликов в минуту: всё решает то, насколько быстро и грамотно вы умеете организовывать добычу необходимых ресурсов и насколько правильно способны выстраивать оборону своего поселения, — такая вот сиюминутная тактика. Вам придётся приспосабливаться к быстро изменяющимся условиям. В Northgard присутствует годичный цикл, главным сезоном в котором является зима. Если вы спокойно живёте всю остальную часть года, то с выпадением первого снега появляется пара серьёзных трудностей: потребление древесины и еды существенно увеличивается, а ваши войска получают минус к характеристикам, из-за чего становится гораздо тяжелее вести боевые действия и обороняться от набегов хищной живности и жадных до расширения своих владений соперников. Кроме этого, есть и случайные события, о которых игра заботливо предупреждает. Ими могут оказаться длящаяся половину зимы метель, ещё сильнее усугубляющая негативное влияние снежного сезона, или набег крыс, уничтожающих изрядную часть запасов еды (если предварительно не было построено специальное здание), или наносящее ощутимый урон постройкам землетрясение... ну или вторжение живых скандинавских мертвецов.

К сожалению, дипломатия пока присутствует только в зачаточном виде. Индикатор отношений с вашими сопартийцами хоть и отражается визуально в интерфейсе, но по сути почти ни на что не влияет. Единственное, чего вы можете добиться, наладив хорошие отношения с другими кланами, — это повышенная прибыль от продажи ресурсов. Дружеские связи не гарантируют полную защищённость. На самом деле, не гарантируют никакую: вы можете всю партию продавать древесину одному клану (продажа ресурсов — единственный вид дипломатии), который при первой удобной возможности всё равно совершит военное вторжение в ваше поселение. Причём торговое сотрудничество от этого не оборвётся — только снизится приток денег. В итоге победа в Northgard — вещь флюидная. Начинать партию вы можете, двигаясь по одному маршруту, а заканчивать (в силу сложившихся обстоятельств) — совсем иначе. Рассчитывая на экономический успех, в конце можно внезапно обнаружить себя стоящим по колено в крови; а играя с упором на научный прогресс — в завершение стать самым влиятельным правителем. Поэтому основа здесь — всепоглощающая конкуренция и неистовое соперничество. Одних только правильно расставленных приоритетов и ресурс-менеджмента мало — соперникам нужно постоянно вставлять палки в колёса.

Northgard имеет ощутимый потенциал и серьёзный задел на будущее. Уже сейчас многие элементы геймплея отлично отлажены и работают как надо. Конечно, есть и проблемы с балансом, но пока игре это необходимо простить: часто ли мы получаем простую в освоении 4Х-стратегию, да ещё и про викингов?