Десятисерийный психологический триллер кабельного канала TNT «Алиенист» по одноимённому роману-бестселлеру Калеба Карра продолжает пополнять основной актёрский состав. Очередным приобретением проекта стал Шон Эстин (фильмы трилогии «Властелин колец», второй сезон сериала «Очень странные дела»).

События остросюжетной детективной истории разворачиваются в 1896 году в Нью-Йорке. Городская полиция безуспешно пытается изловить серийного убийцу, орудующего в трущобах мегаполиса. В конце концов к расследованию привлекают психолога-алиениста Ласло Крейцера (Даниэль Брюль) и репортёра уголовной хроники Джона Мура (Люк Эванс), надеясь с помощью их нетрадиционных методов напасть на след маньяка. Шон Эстин сыграет Теодора Рузвельта — в ту пору комиссара полиции города Нью-Йорка, которому и пришла в голову мысль обратиться за помощью к Муру и Крейцеру.

Наряду с Эвансом, Брюлем и Шоном Эстином в сериале также снимаются Дакота Фаннинг, Роберт Уиздом, К’Орианка Килчер, Мэтт Линц, Мэттью Шир и Дуглас Смит.

Режиссирует Якоб Вербрюгген («Карточный домик») по сценарию Кэри Фукунаги («Настоящий детектив»). Оба выступают исполнительными продюсерами наравне с Эриком Ротом, Хуссейном Амини, Стивом Голином и Розали Сведлин. Производство на совести Anonymous Content («Больница Никербокер») и Paramount TV. Съёмки полным ходом идут в Будапеште.