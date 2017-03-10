Новые «Яйца аниме»

Ассоциация Японской Анимации (AJA) выложила промо-ролик и описания сюжетов короткометражек из проекта «Яйцо аниме» (Anime Tamago) 2017-го. Как и в предыдущие годы, целью программы, инициированной Министерством культуры Японии, является дать возможность молодым аниматорам поработать над реальными проектами. Четыре короткометражки покажут в рамках фестиваля Tokyo Anime Award.

«Приключения в стране Чаранпо» (Charanpo Land no Bōken)

На краю южных морей, куда никто не осмеливается заплывать, расположен остров под названием Земля Чаранпо. В центре острова растёт гигантский баобаб, на котором ежедневно появляется множество яиц. Внутри этих яиц — еда, одежда и другие необходимые для жизни вещи. Обитатели острова ведут беззаботную жизнь, целиком полагаясь на яйца. Но с некоторых пор всё больше и больше яиц оказываются пустыми, что вызывает беспокойство у местных. И вот однажды, с громовым грохотом и взрывом радужного цвета, на баобабе появилось яйцо необычного внешнего вида. Уже следующим утром староста племени Пончо велит жителям найти это яйцо. Тигр по имени Кометора и группа деревенских детей отправляются в лес на поиски.

Авторы Режиссёр Щин Мисава Главный аниматор Тацуо Хонда Дизайнер персонажей Наруми Щимоджи Студия Studio Comet

Сэйю Кометора Чика Сакамото Мисузу Ояма в «Темнее черного» Пён Хитоми Овада Сана Кащимура в «Алисе и Дзоуроку» Гунма Фукущи Очиай Могзо в «Гримгаре фантазии и праха» Профессор Акан Икуджи Носе Ацущи Ямабучи в «Белой коробке» Понччо Такетора Эдвард Ноа в «Баккано» Дух баобаба Саяка Охара Цубаки Азумайя в «Измерении W», Айрисфиль фон Айнцберн в «Судьбе:Ноль»

В футуристическом мире существуют «Нанораса» (люди, чьи гены содержат наномашины, дающие им всякие необычные способности) и «Чистокровные» (обычные людьми без способностей), причём вторые контролируют и всячески притесняют первых. Бэк, легендарный охотник, обладающий способностью «Красный пепел», хочет лечь под нож хирурга, чтобы стать Чистокровным. На пару с массивным, но робким механиком Тайгером, Бэк на своей «Параллельной машине» перемещается в «Старый мир» и выполняет всяческие опасные заказы. Однажды напарники сталкиваются с девушкой по имени Колл, которую преследует другая парочка — Сафари и Страйп. Кэлл, Бэк и Тайгер вместе отправляются в «Заводной мир», однако Страйп, Сафри и их лидер Денай упорно преследуют Кэлл, и, наконец, получают возможность напасть на Бэка и его друзей.

Авторы Режиссёр Юта Сано Главный аниматор Ясуюки Щимазу Режиссёр 3D анимации, дизайнер персонажей Чиаки Иманака Студия Studio 4°C

Сэйю Кэлл Фумико Учимура Харуки Сагае в «Загадке дьявола» Бэк Юуки Кадзи Эрен Егер в «Атаке на Титана» Тайгер Рикуми Мориваки Страйп Масанори Такеда Бабо в «Темнее черного» Денай Ёохей Хамада Сэйя Амано в «Свистке!» Сафари Норито Абе

На гористой земле Кикёгахара в провинции Щин живет девочка по имени Хана. Добрая по своей натуре, она всегда беспокоится о своей семье, в частности о прабабушке Чиё, которую она ласково называет бабулей. Однажды неподалёку оказывается бродячая труппа артистов «Нацугава Гензаэмон», которую тепло встречают жители деревни. После окончания представления, когда труппа принимала заслуженные почести, лидер артистов замечает Хану с «ояки», его любимым лакомством, и от волнения превращается в лиса. Оказывается, лидер Генбаноджо и его товарищи О-Нацу и Щинзаэмон — все лисы в человеческом обличье. Генбаноджо поспешно убеждает Хану не выдавать их секрет, в обмен обещая исполнить одно её желание. На что та отвечает: «Я хочу, чтобы моя бабуля увидела цветение сакуры».

Авторы Режиссёр Такуми Дояма Главный аниматор Юу Фурукубо Режиссёр анимации Хирофуми Наката Дизайнер персонажей Щин Такемото Студия Nippon Animation

Сэйю Генбаноджо Кацуюки Конищи Камина в «Гуррен-Лагане» О-Нацу Рина Сато Мисака Микото в «Одном научном Рэйлгане» Щинзаэмон Нацуки Канаэ Хащимото в «Норагами» Хана Руна Тамано Чиё Рейко Сузуки Ясу Номура в «Баракамоне»

Зунко Тохоку может превращать любые мочи во вкусные зунда мочи, выстрелив в них своей Зунда-стрелой. Вместе с Киритан Тохоку, Итако Тохоку, Усаги Чёгоку, Метан Щикоку и Сорой Кёщу, она наслаждается поеданием зунда мочи и абсолютно счастлива. Чанко Оедо же возглавляет фабрику Натто вместе со своими товарищами Цуруги Чубу, Щиноби Кансай, Авамо Окинавой и Мерон Хоккайдо. Хотя в зунда и натто используется один вид бобов, эдамаме для зунды и соевые бобы для наттo собираются в разное время, причём эдамаме раньше. В результате владельцы фабрики Натто (в лице Чанко), опасаясь снижения количества собираемых соевых бобов, отправляют Авамо Окинаву и Мерона Хоккайдо в дом Зунко для её физического устранения, но тут вмешивается третья сторона.

Авторы Режиссёр Хирощи Такеучи Автор оригинального дизайна персонажей Нинико Эдомура Режиссёр анимации, дизайнер персонажей Риса Сузуки Студии WAO Corporation, Studio Live и SSS-Studio

Сэйю Зунко Тохоку Сатоми Сато Хазуки Нагиса в «Воле!» Киритан Тохоку Химика Акенея Няо в «Норагами» Итако Тохоку Ибуки Кидо Чисамэ Накано в «Бакуоне» Усаги Чёгоку Рика Момокава Метан Щикоку Коюки Танака Сора Кёщу Нозоми Нищида Макина Накаджима в «Макроссе Дельта» Чанко Оедо Мария Сащиде Цуруги Чубу Аяно Хамагучи Щиноби Кансай Аяка Имамура Мими в «Убийца Акаме» Авамо Окинава Аой Кога Мерон Хоккайдо Аяка Щимизу Фууки Акицуки в «Городе, в котором ты живешь» Зундамон Юина Ито

Трейлер «Яйца аниме»: