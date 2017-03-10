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Первоисточник: www.thestar.com Прямая ссылка на новость:

Джеймс Кэмерон подтвердил, что «Аватар 2» не выйдет в 2018 году

Сейчас кажется, что режиссёр Джеймс Кэмерон уже просто издевается над студией 20th Century Fox. Потому что никакого «Аватара 2» в 2018 году, разумеется, не будет.

Как Кэмерон это объясняет в интервью газете The Star:

Ну, никакого 2018 не получилось. Да у нас и не было точной даты выхода. Люди должны понять, что мы снимаем не просто «Аватара 2», а сразу четыре фильма. Это — эпическое начинание, всё равно, что построить плотину «Три ущелья». Я точно знаю, где буду следующие восемь лет своей жизни. Если прикинуть, то вполне реалистичный график. На первый фильм ушло четыре с половиной года, а тут мы делаем сразу четыре. Скоро я буду работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Мы закончили с дизайном животных и декораций, всё выглядит восхитительно. Мне очень хочется поделиться этим с миром. Но мы должны быть несколько театральными и поднять занавес в нужное время.

Главное понять, что Рождество 2018 года — не совсем нужное время.

Зато у них скоро открывается аттракцион Pandora — The World of Avatar. И выяснилось, что он вписан в канон вселенной: там представлен мир Пандоры после событий всех фильмов, когда война между людьми и На’ви закончилась и туземцы помогают гостям лучше понять природу и самих себя.

Короче говоря, можно посетить Pandora — The World of Avatar и наплевать на «Аватар» и всё, что с ним связано.

24 Обсудить
Темы
 
Аватар 2
 
Кинофап
Лучший комментарий
+20

кто-то удивлен?
аватар 2 это уже как халф лайф 3. просто забудьте и живите спокойно
 15 февраля«Аватар 2» станет семейной сагой 13 декабря 2016 годаБессмысленные реплики: Джастин Курзель про «Кредо убийцы 2», Тэрон Эджертон про «Kingsman: Золотое кольцо» и Сигурни Уивер про «Аватара 2» 8 сентября 2016 годаДжеймс Кэмерон раскрыл основной сюжет «Аватара 2» и его продолжений 19 апреля 2016 годаДжеймс Кэмерон сразу снимет все «Аватары»
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